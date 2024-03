Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Tuchów, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tuchowa

W Galerii Tarnovia rozpoczęły się dwudniowe Targi Edukacyjne, podczas których swoją ofertę prezentują szkoły ponadpodstawowe, centra kształcenia i nauki oraz szkoły językowe z Tarnowa, a także niektóre z powiatu tarnowskiego. To dla tegorocznych ósmoklasistów doskonała okazja do tego, aby w jednym miejscu dowiedzieć się koniecznych informacji, porozmawiać z nauczycielami, ale także ze starszymi koleżankami oraz kolegami i w ten sposób lepiej ukierunkować swoje plany – którą szkołę wybrać po ukończeniu „podstawówki”.

20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

Do 128 gmin w całej Małopolsce trafią specjalne kompostowniki, które zostały zakupione dzięki dofinansowaniu urzędu marszałkowskiego. Jako pierwsi otrzymają je mieszkańcy gminy Pleśna. Samorząd rozda je za darmo, a ci, którzy zdecydują się na przetwarzanie w ten sposób bioodpadów zyskają nie tylko ekologiczny nawóz, ale będą także płacić mniej za wywóz śmieci.

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Aby świąteczna stylizacja była dopięta na ostatni guzik musisz pamiętać o pięknych wielkanocnych paznokciach. Jeśli szukasz inspiracji na świąteczny manicure hybrydowy dobrze trafiłaś! U nas znajdziesz wyjątkowe wielkanocne wzory i pomysły na stylizację paznokci. Zobacz co jest teraz modne!

W Szynwałdzie (gmina Skrzyszów) oddano we wtorek (12 marca) do użytku nowoczesną halę sportową z bogatym zapleczem. To imponujących rozmiarów obiekt, który służyć ma przede wszystkim uczniom pobliskiej szkoły, ale także mieszkańcom miejscowości i całej gminy.

"Love Island. Wyspa miłości" powraca! To już 9. edycja randkowego show, w której kolejni single poszukiwać będą swoich drugich połówek w zupełnie nowej scenerii. Luksusowa willa, gdzie zamieszkają uczestnicy programu robi wrażenie! Jest dziko, kolorowo i naprawdę bogato! GALERIA