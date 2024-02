Prasówka tygodniowa z 25.02.2024 w Tuchowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy-Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Emisja w TVP już 10 marca ”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy-Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Emisja w TVP już 10 marca Już w marcu widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów najnowszego 6. sezonu "Sanatorium miłości" emitowanego na antenie TVP1 w urokliwej Krynicy-Zdrój. Na kilka tygodni przed premierą producenci pokazali bohaterów. Kto wystąpi w randkowym show? Więcej szczegółów poznamy niebawem, ale na razie już wiemy jak wyglądają uczestnicy. 📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

📢 Wypróbuj najlepsze przepisy na wielkanocne serniki. Prawdziwie popisowe ciasta, które zawsze wychodzą. Top 9 przepisów na Wielkanoc Jeśli szukasz idealnego przepisu na sernik wielkanocny, to już nie musisz. Zrobiłam to za ciebie. Specjalnie z okazji zbliżających się świąt zebrałam najlepsze i wypróbowane przez nasze redaktorki przepisy na serniki. Każdy przepis jest szczegółowo wyjaśniony i zawiera cenne rady, by upiec najlepszy sernik na Wielkanoc.

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tomek Fornal i Sylwia Gaczorek prywatnie. Tak żyje krakowski siatkarz! ZDJĘCIA Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że siatkarz pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie stawiał swoje pierwsze sportowe kroki. A jaki prywatnie jest Tomek? Z kim się spotka? Sprawdź, jak żyje i co robi na co dzień siatkarz reprezentacji Polski.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych. 📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym.

📢 Ciastka z twarogiem „Pieszczochy” rozkosznie chrupią i są banalnie proste. Robię je na podwieczorek przy kawie. Znikają w mgnieniu oka Ciastka z twarogiem znane pod intrygującą nazwą „Pieszczochy” wywodzą się z kuchni ormiańskiej. Robię je ze składników dostępnych w każdym sklepie osiedlowym. Wystarczy mąka, śmietana, masło, twaróg i cukier oraz jajko do posmarowania ruloników przed pieczeniem. Zobacz przepis na ciastka nadziewane twarogiem idealne na deser. 📢 Rolnicze protesty w Tarnowie i regionie. Traktory blokują ważne ronda i mosty. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu Dwie różne kolumny traktorów przejechały już przez Tarnów. Jadący nimi rolnicy przez najbliższe trzy-cztery godziny będą blokować ważne ronda na drogach wjazdowych do miasta, które jednocześnie prowadzą do węzłów autostradowych przy A4 w Krzyżu i Wierzchosławicach. Duże problemy są także z przejazdem przez Wisłę.

📢 Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. Utrudnienia na drogach we wtorek 20.02.2024 Protest rolników 20.02.2024: przez Kraków i Małopolskę znów przetoczyła się kawalkada ciągników i maszyn rolniczych. Rolniczy strajk przeciw napływowi zboża z Ukrainy i unijnemu "Zielonemu Ładowi" nie traci na sile, wtorkowy protest miał większy zasięg niż ten z 9 lutego. 📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju. 📢 Kawalkady traktorów na drogach oraz blokady rond i mostów w Tarnowie i regionie. Strajk rolników przybiera na sile. Będą utrudnienia w ruchu We wtorek (20 lutego) lepiej nie jechać do pracy samochodem. W związku z Ogólnopolskim Strajkiem Rolników kawalkady traktorów będą przemieszczać się lub blokować wiele ważnych miejsc i dróg w regionie. W samym Tarnowie planowany jest przejazd co najmniej dwóch kolumn protestujących rolników.

📢 Biecz. Wnuczka przyznała się, że zabiła swoją 94-letnią babcię. Prokurator wnioskuje o areszt tymczasowy dla 24-latki Liczne rany kłute miała 94-letnia mieszkanka Biecza, która wczoraj (17 lutego) zginęła najpewniej z rąk swojej wnuczki. 24-letnia mieszkanka powiatu jasielskiego zatrzymana i podejrzana o popełnienie zbrodni, dzisiaj została przesłuchana i usłyszała prokuratorskie zarzuty. Grozi jej nawet dożywocie. Jutro Sąd Rejonowy w Gorlicach zdecyduje o zasądzeniu aresztu tymczasowego, o który wnioskuje prokuratura. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 18.02.2024. Co działo się w Tuchowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.