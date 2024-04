Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Tuchowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poważny wypadek tira na autostradzie A4. Od rana wielkie korki na obwodnicy Krakowa!”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Poważny wypadek tira na autostradzie A4. Od rana wielkie korki na obwodnicy Krakowa! Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance. 📢 Pożar w jednym z zakładów produkcyjnych w Tuchowie. Kłęby dymu utrudniały pracę strażakom Kilka zastępów straży pożarnej, w tym samochód z drabiną uczestniczyło we wtorek (23 kwietnia) w akcji gaśniczej na terenie jednego z dużych zakładów w Tuchowie. W jednym z pomieszczeń technicznych doszło do zapalenia się urządzenia elektrycznego i instalacji.

📢 Festiwal Zawodów w centrum EXPO Kraków. Niepowtarzalna okazja do poznania szkół branżowych, techników, uczelni i służb mundurowych Dwudniowy Festiwal Zawodów w EXPO Kraków. W środę i czwartek, 24 i 25 kwietnia 2024 uczniowie kończący szkoły podstawowe mają dzięki temu wydarzeniu niepowtarzalną okazję i pomoc w planowanie kariery zawodowej. Będzie można skorzystać z porad doradców edukacyjno-zawodowych w dobrym zaplanowaniu kariery. Wśród propozycji są warsztaty tematyczne a dla rodziców wspierających młodzież warsztat online.

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 12-letni Jacek Krzemień z Podolsza grał z kolegami w piłkę, gdy serce mu się zatrzymało. Od dwóch tygodni nie odzyskał przytomności Jacek Krzemień z Podolsza niedaleko Zatora w Małopolsce 10 kwietnia wybiegł z kolegami na boisko. Rozgrywki piłkarskie w jednej chwili zamieniły się w dramat. Serce 12-latka zatrzymało się. Szybka pomoc, najpierw trenera, potem miejscowych strażaków i ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego uratowały chłopcu życie. Mimo to, prawie dwa tygodnie później, chłopiec nadal jest nieprzytomny. Przebywa w jednym z krakowskich szpitali na oddziale intensywnej terapii. Konieczna jest dalsza diagnostyka oraz zabieg wszczepienia kardiowertera, zabezpieczającego przed ponownym zatrzymaniem krążenia. Stan Jacka jest ciężki i już wiadomo, że powrót do zdrowia będzie wymagał zakupu specjalistycznego sprzętu oraz intensywnej i kosztownej rehabilitacji.

📢 Garnitur damski, który założysz na komunię 2024. Będziesz chciała w nim chodzić przez okrągły rok! Garnitur damski na komunię 2024 to świetny sposób na elegancki i jednocześnie wygodny look. Taka propozycja coraz chętniej jest wybierana przez mamy trzecioklasistów – stanowi rewelacyjną alternatywę dla sukienki. Na garnitur damski decydują się również kobiety plus size. Zainspiruj się stylizacjami gwiazd, które wyznaczają trendy modowe. 📢 Wybory 2024. Wyniki frekwencji z godziny 17 w regionie tarnowskim. Najniższa w Tarnowie, a najwyższa w gminie Wietrzychowice. Pełne dane! Znane są już wyniki frekwencji z godz. 17 w Tarnowie, Bochni, Dąbrowie Tarnowskiej oraz w pozostałych gminach regionu, w których odbywa się II tura wyborów samorządowych. W porównaniu z danymi sprzed dwóch tygodni zdecydowanie mniej osób zdecydowało się pójść do urn i zagłosować.

📢 Wybory 2024. II tura wyborów samorządowych w Małopolsce. Trwa głosowane Dziś II tura wyborów samorządowych. Wszędzie tam, gdzie gospodarza miasta, czy gminy nie udało się wybrać 7 kwietnia, dziś odbywa się dodatkowe głosowanie. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21. Mieszkańcy Małopolski znów po 14 dniach wybiorą się do urn. 📢 Horoskop dzienny na 21 kwietnia 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 21 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

