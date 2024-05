Prasówka tygodniowa z 12.05.2024 w Tuchowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Tuchów, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne!

Na tarnowskim Rynku odbyły się w piątek (10 maja) obchody Święta Strażaka. Wyjątkowa uroczystość w reprezentacyjnym miejscu zgromadziła bardzo liczną reprezentację tarnowskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej, jednostek OSP z terenu całego powiatu tarnowskiego, a także ich najbliższych oraz samorządowców. Wręczono kilkadziesiąt odznaczeń, medali oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Wśród nagrodzonych był m.in. druh Marcin Lisowski z jednostki OSP w Pleśnej, który na parkingu przy sklepie pod Tuchowem uratował 6-tygodniowe dziecko, u którego doszło do zatrzymania akcji serca. Odebrał Krzyż Rycerski za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia. Gośćmi wydarzenia byli m.in. Krzysztof Klęczar - wojewoda małopolski oraz bryg. Przemysław Przęczek - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości poświęcone zostały m.in. dwa nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz łódź, które w ostatnim czasie wzbogaciły tarnowską komendę. Obchody Dnia Strażaka miały bardzo uroczysty przebieg. Uświetniła je m.in. orkiestra dęta z OSP w Filipowicach, a poprzedziła msza św. w intencji strażaków, odprawiona w tarnowskiej katedrze. Prezentujemy obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia!