Czerwiec 2024 w Tuchowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tuchowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kraksa pod Tarnowem. W Karwodrzy samochód osobowy zjechał z drogi i wylądował w rowie. Mamy zdjęcia”?

Przegląd maja 2024 w Tuchowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kraksa pod Tarnowem. W Karwodrzy samochód osobowy zjechał z drogi i wylądował w rowie. Mamy zdjęcia W niedzielę w godzinach popołudniowych w Karwodrzy koło Tuchowa doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy wpadł do rowu. Pojazdem podróżował tylko kierowca. 📢 Niecodzienna, ale bardzo wymagająca akcja strażaków. Wyciągali konia z... kanału samochodowego pod Tuchowem To była nietypowa, ale wyjątkowo skomplikowana i czasochłonna akcja, w której chodziło o uratowanie życia… konia. Zwierzę wpadło w piątek (24 maja) do ciasnego kanału samochodowego w garażu w Zabłędzy koło Tuchowa. Udało się go wydostać dzięki pomocy strażaków.

📢 Pociąg retro wraca na tory pod Tarnowem. Można już rezerwować bilety na wyjątkowe kursy parowozem do Tuchowa i Żabna Tarnów, ale tez Tuchów i Żabno ponownie znalazły się na trasie pociągu retro, który przez dwa dni będzie kursował po torach w naszym regionie. Rozpoczęła się już rezerwacja biletów na te wyjątkowe podróże starymi wagonami zapiętymi do prawdziwej lokomotywy.

Prasówka czerwiec Tuchów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Tuchowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ogromna ulewa w Mościcach i podtarnowskich miejscowościach. Drogi zamieniły się w strumienie. Są liczne podtopienia i zalane budynki Zalane piwnice prywatnych domów i szkoły, a także ulice i chodniki – tak wygląda bilans potężnej ulewy, która przeszła w środę (22 maja) po godz. 19 przez zachodnią część Tarnowa oraz sąsiednie miejscowości. Ze skutkami podtopień walczy kilkudziesięciu strażaków.

📢 Świeżo oddane, nowe miejsce przy Skałce w Tuchowie już upatrzyli sobie wandale. W ustaleniu "malarzy" mają pomóc nagrania z monitoringu Nowy grill i elementy małej architektury, zamontowane przy Skałce w Tuchowie, ale także inne miejsca i obiekty w mieście nad Białą padły ofiarą wandali. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, które mają pomóc w ustaleniu sprawców dewastacji. 📢 Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka 2024. Jedziesz z rodziną w góry? Koniecznie odwiedź te miejsca W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry. 📢 Piekarnia "Pawlak" w Myślachowicach spłonęła doszczętnie. Pożar wybuchł w środku nocy z 16 na 17 maja Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

📢 ODPOWIEDZI I ARKUSZ z chemii rozszerzonej 2024. Jakie zadania były na egzaminie maturalnym z chemii 16 maja? Zakończyła się matura 2024 z chemii na poziomie rozszerzonym. Jakie były zdania i jak poradzili sobie uczniowie? Mamy pierwsze komentarze! W tym artykule znajdziesz również arkusz CKE i proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań. Chemia jest jednym z przedmiotów, który można zdawać na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy. Zarówno w całej Polsce, Małopolsce, jaki i w samym Krakowie znalazła się w tym roku na 6. miejscu najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych, najchętniej wybieranych przez tegorocznych absolwentów.

📢 Niedźwiedź biegał po ulicy w centrum wsi. Drapieżnik został nagrany przez monitoring w Borowej Są kolejne zdjęcia i nagrania video z niedźwiedziem w rejonie Tarnowa. Tym razem drapieżnik został zarejestrowany w czwartek (16 maja) wcześnie rano przez kamerę monitoringu, jak przebiegał drogą w centrum Borowej koło Czarnej Tarnowskiej (powiat dębicki).

📢 Biologia 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z matury rozszerzonej. Jak poradzili sobie uczniowie? "Ta matura nie była prosta" Matura 2024. Jak poradzili sobie uczniowie na biologii rozszerzonej? Ta matura nie była prosta. - I w porównaniu z poprzednim rokiem była naprawdę ciężka. Na każde pytanie odpowiedziałam, ale co do niektórych zadań nie jestem pewna odpowiedzi, moi koledzy i koleżanki też sami nie wiedzą, czy dobrze napisali - mówiła nam Julia Dec z I LO w Krakowie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024: język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi. Wśród lektur "Kamienie na szaniec". Mamy komentarze uczniów Arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2024 już są dostępne. We wtorek 14 maja rozpoczął się maraton egzaminu ósmoklasisty. Wiemy jaka lektura pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. W tym roku ponad 22 tysiące uczniów z Małopolski (w tym ponad 5 tys. z Krakowa) na przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Egzamin rozpoczął się o dzisiaj o godzinie 9.00 i trwał 120 minut. W następnych dniach na uczniów czekać będzie matematyka i język obcy. Odpowiedzi z dzisiejszego egzaminu w naszym materiale, pojawiają się dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie".

📢 Wielki jubileusz OSP w Faliszewicach. Z okazji 110-lecia do jednostki trafił złoty medal Polonia Minor za osiągnięcia na rzecz Małopolski To jedna z najstarszych ochotniczych straży pożarnych w gminie Zakliczyn. W sobotę (11 maja) odbyły się uroczyste obchody 110-lecia działalności jednostki w Faliszewicach. 📢 Małopolski finał konkursu Polska Miss 2024 w Krakowie. Wybierali najpiękniejsze Małopolanki Pięknie kobiety, znakomita oprawa muzyczka i po prostu dobra zabawa połączona z zaciętą rywalizacją o koronę najpiękniejszej. 12 maja gościnnie w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie odbyła się Gala Finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Małopolskiego 2024! Poprowadzili ją Kamila Świerc (Miss Polski 2017) oraz Wacław Tomalak (konferansjer, DJ), a na scenie pojawi się Paweł Tur, Aleksandra Markowicz Violin i gwiazda lat 2000 - Gabriel Fleszar, którego hit "Kroplą deszczu" nuciła kiedyś cała Polska. Głównymi gwiazdami były jednak pretendentki do tytułu...

📢 Wielkie rozpoczęcie sezonu motocyklowego na Lipowym Wzgórzu w Tuchowie. Była msza święta, poświęcenie pojazdów i głośna parada przez miasto Motocykle szczelnie wypełniły w niedzielę (12 maja) Lipowe Wzgórze w Tuchowie. Wszystko za sprawą symbolicznego rozpoczęcia tegorocznego sezonu motocyklowego, na który tłumnie przybyli właściciele jednośladów i pojazdów motorowych z całego regionu, a także z wielu innych miejsc w całej Polsce. 📢 Wyjątkowa majówka na Kokoczu z winem, serami, produktami regionalnymi i ludową muzyką. Sezon enoturystyczny na Pogórzu rozpoczęty! W pięknej scenerii góry Kokocz, z której rozpościerają niesamowite widoki zarówno na Pogórze, jak i na Kotlinę Sandomierską odbyła się w niedzielę (12 maja) wyjątkowa majówka, na której serwowane były lokalne specjały, wino z miejscowej winnicy oraz sery. Impreza zainaugurowała tegoroczny sezon enoturystyczny pod Tarnowem.

📢 Zamki i pałace w Tarnowie i okolicy. Wśród nich są wystawne rezydencje ale też ruiny, które lata swojej świetności mają już dawno za sobą W Tarnowie i regionie możemy podziwiać wiele zamków i pałaców, będących pozostałością po ich znamienitych właścicielach oraz zasłużonych dla regionu i Polski rodach, które przed wiekami je zamieszkiwały. Część okazałych budynków przetrwała do dzisiaj niemal w nienaruszonej formie, inne pełnią zupełnie inne funkcje niż kiedyś, a jeszcze kolejne trzeba było odbudować niemal od zera. Niestety są też i takie, przy których od dawna nic się nie dzieje i nieuchronnie chylą się ku ruinie. Czy uda się je jeszcze uratować? Zobaczcie naszą galerię wraz z opisami każdej z dawnych rezydencji! 📢 Wkurzają Was te nowe zakrętki w napojach? Nie jesteście sami! Internet aż płonie! MEMY! Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne!

