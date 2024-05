Prasówka tygodniowa z 26.05.2024 w Tuchowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Tuchów, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ponad trzysta osób wyruszyło w sobotę (25 maja) na trasę pierwszego rowerowego rajdu rodzinnego, którego start i meta znajdowały się na parkingu Centrum Handlowego M Park przy ul. Błonie w Tarnowie. Uczestnicy rajdu wykonali ponad 21-kilometrową pętlę, jadąc w asfaltową, w zdecydowanej większości płaską trasą, w otoczeniu lasu i łąk przez Lipie, Wolę Rzędzińską i Nową Jastrząbkę. Mimo upalnej pogody humory wszystkim dopisywały. W rajdzie wzięły udział całe rodziny - niejednokrotnie na rowerach jechały dzieci, ich rodzice, a nawet dziadkowie. Wielu ubrało od razu specjalnie przygotowane koszulki, które wydawane były w pakietach startowych. Po rajdzie można było wziąć udział w grach i zabawach rowerowych z nagrodami. Na parkingu M Parku rozstawione zostało miasteczko rowerowe, z którego chętnie korzystali najmłodsi. Były dmuchańce i strefa gastronomiczna. O emocje i o sprawne zorganizowanie wydarzenia zadbała Kępa Sport.

To była nietypowa, ale wyjątkowo skomplikowana i czasochłonna akcja, w której chodziło o uratowanie życia… konia. Zwierzę wpadło w piątek (24 maja) do ciasnego kanału samochodowego w garażu w Zabłędzy koło Tuchowa. Udało się go wydostać dzięki pomocy strażaków.