Tygodniowy przegląd prasy 9.06.2024: Tuchów, 2.06-8.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tuchowa

Jest kolejny sygnał o niedźwiedziu, który miał być widziany w naszym regionie. Tym razem chodzi już nie o jednego osobnika, ale co najmniej o dwa. Samicę z młodym zauważono w środę (5 czerwca) w lesie koło Czarnej Tarnowskiej (powiat dębicki).

To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

Trzy osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku, który wydarzył się w środę (5 czerwca) późnym wieczorem na Drodze Wojewódzkiej nr 980 w Siemiechowie, pomiędzy Zakliczynem i Gromnikiem. Na „serpentynach” zderzyły się dwa samochody, którymi podróżowało w sumie aż dziewięć osób.

Trwają porządki i szacowanie strat po gwałtownej ulewie, która we wtorek (4 czerwca) późnym popołudniem przetoczyła się przez południe powiatu tarnowskiego. Intensywne opady deszczu najbardziej dały się we znaki mieszkańcom Ołpin w gminie Szerzyny, gdzie miało miejsce lokalne oberwanie chmury.

Zaczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek, nad Małopolską zawisł deszczowy front. Lunęło. - To nie wyglądało jak deszcz, tylko jakby ktoś wiadrami chlustał wodą - mówi starszy pan spotkany wczoraj w Jangrocie w pow. olkuskim. Z rana 4 czerwca napływały informację, że najbardziej ucierpiały gminy na zachodzie i północy województwa. Potem deszcze rozlał się na cały obszar Małopolski. Do dzisiaj strażacy nie z wszystkich miejsc zjechali do remiz.