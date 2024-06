Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Tuchowie. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Grodzisko czyli Małpia Wyspa, jest bezludną wyspą położoną na Jeziorze Rożnowskim. Obowiązuje na nią bezwzględny zakaz wstępu i owiana jest wieloma tajemnicami. Budzi wielkie zainteresowanie wśród turystów i mieszkańców. Od lat rządzi tam przyroda, która skrywa zaskakującą historię. Sprawdźcie, co się na niej znajduje i zobaczcie zdjęcia miejsca, które od lat zamknięte jest dla ludzi.

Horoskop dzienny na wtorek 18 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Będziesz mógł liczyć na udany dzień? Jak będzie wyglądało Twoje życie prywatne, miłosne i zawodowe? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Doda i Dariusz Pachut od jakiegoś czasu tworzą dość tajemniczą parę. Czasami pokazują się publicznie, ale nie publikują już, jak na początku związku, zdjęć na Instagramie. Zazwyczaj "zdradza" ich piesek piosenkarki- Wolfi, który pojawia się u nich na relacjach w jednym czasie. Teraz wybrali się do Szwajcarii, gdzie Pachut wraz z ekipą chce zdobyć kolejny wodospad w ramach projektu "Korona Wodospadów". Pogoda daje im tam w kość!

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w województwie małopolskim od piątku do niedzieli 14-16 czerwca 2024 r.

To była niespokojna noc w powiecie tarnowskim. Strażacy wyjeżdżali do gaszenia dwóch pożarów w regionie. W Piotrkowicach spłonął doszczętnie samochód, a w Otfinowie kontener magazynowy.

Jak najlepiej świętować́ Międzynarodowy Dzień́ Jogi? Oczywiście wspólnie,

na macie, ćwicząc, oddychając, rozciągając się i relaksując. W tym roku JOYINME, we współpracy z RITUALS i Femi Camp zaprasza wszystkich miłośników jogi do Jastarnii na festiwal Salute the Sun.

Licytacje mieszkań w Małopolsce zaplanowane na lipiec 2024 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w najbliższych tygodniach. Licytacje to doskonała okazja do zakupu mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie – cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!