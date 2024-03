Prasówka z całego tygodnia 10.03.2024 w Tuchowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders 2024 w Krakowie. W widowiskowych zawodach walczyło prawie 700 zawodniczek ”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders 2024 w Krakowie. W widowiskowych zawodach walczyło prawie 700 zawodniczek Mistrzostwa Cheerleaders odbyły się w Krakowie już po raz 13. W barwnej, widowiskowej rywalizacji wzięło udział ponad 660 zawodników w wieku od 6 do 50 lat, z kraju i świata. Scenerią wydarzenia była Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4. Pokazy w spektakularnej dyscyplinie sportowej, łączącej akrobatykę, gimnastykę i taniec, można było oglądać przez całą sobotę (9 marca). 📢 Miss Województwa Małopolskiego 2024. Oto 78 pięknych kobiet, które chcę założyć koronę najpiękniejszej. Dzisiaj półfinał. Zobacz zdjęcia Te 78 pięknych dziewczyn marzy o koronie Miss Województwa Małopolskiego w 2024 roku. Przeszły wstępne eliminacje i zakwalifikowały się do półfinału. Która z nich dostanie kolejną szansę - na udział w finale? Przekonamy się już niebawem, bo 9 marca. Kolejna ważna data to 12 maja - wtedy odbędzie się finał konkursu Miss Woj. Małopolskiego. Potem już prosta droga dla jednej z nich do założenia korony Polskiej Miss.

📢 Ks. Natanek z Grzechyni zapowiedział budowę seminarium. Zbiera już pieniądze. O jego planach nie wiedzą w urzędach. Kolejna samowola? Suspendowany katolicki ksiądz Piotr Natanek z Grzechyni w Małopolsce ma kolejny pomysł - chce budować seminarium. Ogłosił to podczas swoich internetowych kazań i rozpoczął zbiórkę pieniędzy. Na ten temat nic nie wiedzą w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Czy będzie to kolejna samowola budowlana? Obecnie, na terenie "imperium ks. Natanka" są aż 42 obiekty, wobec których toczą się postępowania administracyjne i sądowe, a które to zostały postawione samowolnie, czyli bez zgód.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biały miś z Krupówek bohaterem memów. Tylko Zakopane się nie śmieje. Afera wymknęła się spod kontroli Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala.

📢 Trzy ofiary tragicznego wypadku w Kąśnej Górnej. Samochód chwilę wcześniej nie zatrzymał się na sygnały dawane przez policjantów W szpitalu zmarł trzeci z mężczyzn – uczestnik wypadku, który wydarzył się w poniedziałek (4 marca) wieczorem na drodze powiatowej w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Krótko przed tragedią policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który miał poruszać się w tamtej okolicy samochodem będąc pod wpływem alkoholu. Prowadzone śledztwo ma wyjaśnić, czy te sprawy się ze sobą łączą. 📢 Tragiczny wypadek na drodze w powiecie tarnowskim. W Kąśnej Górnej samochód uderzył w drzewo. Nie żyją dwie osoby, trzecia jest reanimowana Dwie osoby nie żyją, a trzecia jest ciężko ranna i walczy o życie po wypadku, który wydarzył się w poniedziałek (4 marca) w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic w powiecie tarnowskim. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

📢 Nawet 100% dopłaty do termomodernizacji domu bez wkładu własnego na start? To możliwe! Jeżeli otworzyłeś ten artykuł to z pewnością myślisz o kompleksowej termomodernizacji swojego domu, lub chociaż wymianie pieca na nowy… sen z powiek spędzają Ci jednak koszty, ponieważ być może nie stać Cię na taką inwestycję. Nawet jeżeli skorzystasz z dofinansowania, to konieczność wydania własnych pieniędzy na start, a dopiero późniejsze otrzymanie zwrotu nie przekonuje Cię zanadto. Mamy racje? Jeśli tak uważasz, to koniecznie przeczytaj ten artykuł, ponieważ wielu mieszkańców Tuchowa i okolicy może wymienić stary piec i wykonać termomodernizację bez potrzeby inwestowania ani złotówki na start! 📢 Nasz siłacz zdobył srebro na Arnold Strongman Classic 2024 w USA. Lubuski strongman Mateusz Kieliszkowski z kolejnym sukcesem Polski siłacz, jeden z najbardziej utytułowanych aktywnych strongmanów, zdobył srebro na Arnold Strongman Classic 2024. Mowa o Mateuszu Kieliszkowskim pochodzącym z małego Chlebowa (gmina Maszewo) w województwie lubuskim. Kieliszkowski po raz ósmy wystartował w zawodach pod szyldem Arnolda Schwarzeneggera.

