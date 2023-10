Prasówka z całego tygodnia 8.10.2023 w Tuchowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Taki widok Agaty Kornhauser-Dudy to rzadkość. Zamieniła stylowe garsonki i sukienki na spodnie rurki i trapery. Pierwsza dama wybrała spodnie, które dopasowują się do figury i podkreślają uda i łydki.

W Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji! Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś. Zobaczcie kandydatki w naszej galerii.

Zamek w Muszynie został już oficjalnie otwarty. Prace przy częściowej rekonstrukcji trwały ponad trzy lata. Przez ten czas średniowieczne ruiny zyskały nową basztę, taras widokowy oraz pomieszczenia muzealne czy gastronomiczne. Od niedzieli atrakcję odwiedzają tłumy turystów. Parkingi są przepełnione. Każdy chce zobaczyć jedną z największych atrakcji w tym sezonie.