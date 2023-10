Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Tuchowie. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sezon grzybobrania trwa. W lasach jest na tyle wilgotno i są ciepłe dni, więc nie brakuje grzybów. Grzyby bywają jednak bardzo zdradliwe. Te śmiertelnie trujące są zazwyczaj łudząco podobne do tych jadalnych. Swoją niewiedzę można przepłacić nawet życiem. Sprawdź, które grzyby nigdy nie powinny znaleźć się w twoim koszyku!

Klimat Dolomitów tylko 50 kilometrów od granicy z Polską? Jak najbardziej. Wszystko za sprawą Szczyrsbkiego Jeziora w słowackich Tatrach Wysokich, które jesienią wygląda wręcz obłędnie. Góry, łódki i spokojna tafla wody. Tu można poczuć się jak na słynnym jeziorze Lago Di Braies we włoskich Dolomitach, uznawanego za perłę Południowego Tyrolu. Idealne miejsce na jesienne wycieczki!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rysie w Tatrach czują się doskonale. Najlepszym dowodem na to jest film, jaki właśnie opublikował Tatrzański Park Narodowy. Widać na nim spacerującą po lesie dorosłą rysicę z trzema baraszkującymi wkoło niej młodymi.

25 promes na łączną kwotę 400 tys. zł dla małopolskich OSP i PSP. - 40 agregatów prądotwórczych o łącznej wartości prawie 830 tys. zł. 4 samochody ratowniczo-gaśnicze, których zakup wyniósł w sumie ok. 7 mln zł. Wsparcie przekazane dzisiaj małopolskim jednostkom OSP oraz PSP jest kolejnym przykładem tego, że dla rządu bezpieczeństwo jest najważniejsze. Inwestycje w Straż Pożarną są regularne, stałe i kompleksowe – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Już w najbliższy piątek (29 września) odbędzie się kolejna odsłona Małopolskiej Nocy Naukowców. Wydarzenie będzie miało swoją mocną odsłonę w Tarnowie, gdzie na uczestników – w różnych miejscach czekać będą otwarte drzwi do laboratoriów i sal ćwiczeń, w których na odkrycie czekać będzie fascynujący świat nauki w mniej poważnym niż zazwyczaj wydaniu.

Celebruj z nami Święto Kina! Już 30 września bilety do kin w całej Polsce będą kosztować tylko 12 zł. To idealny czas, aby dołączyć do magicznego świata filmu. W repertuarze znajdą się najnowsze premiery, takie jak: „Piła X”, „Doppelganger. Sobowtór”, „Twórca”, „Moje wielkie greckie wesele 3” oraz filmy z bieżącego repertuaru, m.in.: „Zielona granica”, „Duchy w Wenecji”, „Kosmici w mojej szkole”, „Niezniszczalni 4”, „Strzępy”, „Teściowie 2”, „After 5. Na zawsze”.

