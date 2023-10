Przegląd prasy z tygodnia 15.10.2023. Co działo się w Tuchowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Tuchów, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Marek M. ps. Czujny, 42-letni patostreamer i youtuber z Krakowa, to agresywny przestępca? W jego sprawie toczy się w Krakowie proces o znęcanie się nad partnerką, naruszenie nietykalności funkcjonariuszy oraz znieważenie ratownika medycznego i lekarza, do czego miało dojść kilka miesięcy temu w Kętach (Małopolska). Ten mężczyzna ma w całej Polsce ok. 200 różnych spraw karnych i cywilnych. I świetnie na nich zarabia. Ciągle znajduje w internecie ludzi chcących mu finansowo pomóc wyjść z "tarapatów". Ten patostreamer ma właśnie taki sposób na biznes.

Polacy przewidują, że w niedzielnych wyborach zwycięży Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 35 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Zdaniem respondentów Koalicja Obywatelska zdobędzie 30 proc.; Lewica i Trzecia Droga po 10 proc.; a Konfederacja - 8 proc.