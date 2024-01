Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Tuchowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

60 lat temu na krakowskim lotnisku w Balicach wylądował pierwszy rejsowy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT. To właśnie wtedy, w 1964 r., władze wojskowe udostępniły 10 ha terenu na potrzeby przyszłego, cywilnego użytkownika oraz udzieliły pozwolenia na korzystanie z urządzeń lotniskowych. Dziś Kraków Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce.

Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

Katar to powszechna dolegliwość zimą, gdy zapadamy na różnego rodzaju infekcje. Niestety, łatwo dochodzi do powikłań. Pojawia się wtedy objaw, który utrzymuje się nawet miesiącami. To symptom kolejnej choroby, która przy braku leczenia doprowadza nawet do zapalenia opon mózgowych. To nietypowy ból głowy, który pojawia się w charakterystycznych miejscach. Zobacz, co oznacza i na czym polega leczenie.