Przegląd prasy z lutego 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Tuchowie?

Przegląd lutego 2024 w Tuchowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowoczesny radiowóz dla policjantów z Tuchowa. Samochód ma napęd na cztery koła i wyróżnia się nowymi... barwami Policjanci z komisariatu w Tuchowie mają już do dyspozycji nowy radiowóz. Jego zakup był możliwy między innymi dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez gminę. Pojazd wyróżnia się między innymi swoim… wyglądem. 📢 Gdzie na krokusy w Małopolsce? W tych miejscach można podziwiać krokusowe pola. Propozycja na aktywne powitanie wiosny Chociaż w kalendarzu jeszcze zima to za oknem iście wiosenny klimat. Coraz wyższe temperatury i dłuższe dni wprowadzają wiosenną aurę, a ta sprzyja kwitnieniu pierwszych wiosennych kwiatów. W Małopolsce już pojawiają się pierwsze krokusy. Lada dzień najpopularniejsze łąki w Małopolsce pokryją się fioletowymi dywanami, a Polacy tłumnie ruszą, aby je oglądać i fotografować. Zanim kwiaty zakwitną już na dobre, warto sprawdzić, gdzie można oglądać te najbardziej efektowne wysypy fioletowych kwiatów. Oto nasze podpowiedzi. Sprawdźcie!

📢 Krokusy 2024. W Tatrach i na Podhalu już kwitną! Wysyp fioletowych kwiatów będzie wcześniej niż zazwyczaj W Tatrach kwitną już krokusy! To wyjątkowo piękne, choć nietypowe. Mamy przecież końcówkę lutego! Wysoka temperatura zrobiła jednak swoje. Krokusy obserwować można już na Polanie Chochołowskiej, w Dolinie Kościeliskiej, na Groniku w Kościelisku, a także w samym Zakopanem.

Prasówka marzec Tuchów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Tuchowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Magazyn narkotyków kiboli odkryty pod Krakowem. Dwie tony warte 180 mln zł! Ponad 2 tony przejętych narkotyków wartych w hurcie ponad 60 mln zł, a w detalu 180 mln zł, 7 osób zatrzymanych, zlikwidowane laboratorium i 2 magazyny narkotykowe, przejęte urządzenia i półprodukty - to efekt pracy policjantów z Zarządu w Krakowie CBŚP i prokuratorów. Znaleziono też broń palną. Warto zaznaczyć, że laboratorium zostało zlikwidowane przed rozpoczęciem produkcji, a z zabezpieczonych półproduktów można by wyprodukować setki kilogramów mefedronu. Sprawa jest rozwojowa.

📢 Andrzej Duda jeździł na nartach na Kasprowym Wierchu w ostatni dzień ferii zimowych. Prezydent RP wystartował w maratonie narciarskim Prezydent Andrzej Duda szusował na nartach na Kasprowym Wierchu w Tatrach. W niedzielę wziął udział w Slalom Maratonie Narciarskim organizowanym przez Fundację Handicap Zakopane. W zawodach wystartowało ok. 60 zawodników. 📢 Tłumy podczas Bazaru na Starówce w Tarnowie. Wszystkie stoły na Burku zajęte, a na nich mnóstwo "skarbów" do kupienia. Mamy zdjęcia! Takich tłumów i tylu sprzedających, jak dzisiaj (25 lutego) podczas Bazaru na Starówce nie było już od dawna. Zajęte są wszystkie stoły na placu targowym Burek, stąd niektórzy rozstawili swoje stragany na chodniku. Kupujących również jest multum, a wśród nich nie brakuje obcokrajowców. 📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

📢 Duża modernizacja dróg w powiecie tarnowskim. Do remontu idzie aż 27 najbardziej zniszczonych, które wymagają pilnej naprawy To będzie jedna z największych inwestycji drogowych w historii powiatu tarnowskiego. Za ponad 10 milionów złotych zmodernizowanych ma zostać w sumie ponad 18 kilometrów dróg w różnych miejscach powiatu.

📢 Rolnicze protesty w Tarnowie i regionie. Traktory blokują ważne ronda i mosty. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu Dwie różne kolumny traktorów przejechały już przez Tarnów. Jadący nimi rolnicy przez najbliższe trzy-cztery godziny będą blokować ważne ronda na drogach wjazdowych do miasta, które jednocześnie prowadzą do węzłów autostradowych przy A4 w Krzyżu i Wierzchosławicach. Duże problemy są także z przejazdem przez Wisłę. 📢 Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. Utrudnienia na drogach we wtorek 20.02.2024 Protest rolników 20.02.2024: przez Kraków i Małopolskę znów przetoczyła się kawalkada ciągników i maszyn rolniczych. Rolniczy strajk przeciw napływowi zboża z Ukrainy i unijnemu "Zielonemu Ładowi" nie traci na sile, wtorkowy protest miał większy zasięg niż ten z 9 lutego.

📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju. 📢 Kawalkady traktorów na drogach oraz blokady rond i mostów w Tarnowie i regionie. Strajk rolników przybiera na sile. Będą utrudnienia w ruchu We wtorek (20 lutego) lepiej nie jechać do pracy samochodem. W związku z Ogólnopolskim Strajkiem Rolników kawalkady traktorów będą przemieszczać się lub blokować wiele ważnych miejsc i dróg w regionie. W samym Tarnowie planowany jest przejazd co najmniej dwóch kolumn protestujących rolników. 📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny! 📢 TOP 11 najgroźniejszych ras psów. Te rasy są tak groźne, że zostały zakazane. Chcesz je mieć? Musisz posiadać specjalne zezwolenie Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów!

📢 Viki Gabor i Golec uOrkiestra zaśpiewali w Skrzyszowie. Gwiazdy uświetniły XII Koncert Charytatywny dla chorych dzieci. Mamy zdjęcia! Już po raz dwunasty hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Skrzyszowie była areną wyjątkowego Koncertu Charytatywnego, z którego dochód przekazany zostanie dla szóstki chorych dzieci z terenu gminy. Na scenie wystąpili m.in. Viki Gabor oraz Golec uOrkiestra. 📢 Nowy blok operacyjny w Centrum Zdrowia Tuchów. Przebudowano oddział, korytarz i zamontowano dźwig szpitalny W Centrum Zdrowia Tuchów oddano do użytku, po modernizacji, nowoczesny blok operacyjny. Inwestycja umożliwi kompleksową opiekę medyczną w jednym miejscu. Zyskają przede wszystkim pacjenci, ale poprawi się też komfort pracy lekarzy i personelu szpitala.

📢 Tarnowski Festiwal Fryzjerski 2024 - młodzi adepci i mistrzowie nożyczek w akcji. Konkursowa rywalizacja i pokazy w sali koncertowej ZSM Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie zamieniła się w niedzielę (11 lutego) w arenę zmagań adeptów sztuki fryzjerskiej. Wszystko za sprawą kolejnej odsłony Tarnowskiego Festiwalu Fryzjerskiego. W programie wydarzenia zaplanowano także pokazy mistrzów fryzjerskich i znanego stylisty włosów gwiazd.

📢 Zawalił się zabytkowy spichlerz w Radłowie. Strażacy przeczesują gruzowisko w poszukiwaniu osób, które mogły zostać zasypane przez cegły W Radłowie zawaliła się ściana zabytkowego spichlerza dworskiego. Cegły zatarasowały przebiegającą obok budynku drogę. W akcji są strażacy z Tarnowa i gminy Radłów. Gruzowisko przeczesywała m.in. specjalistyczna grupa poszukiwawcza PSP z psami z Nowego Sącza. W związku z zagrożeniem zawalenia się budynku, do odwołania zamknięto wjazd na ul. Glowską od strony ul. Szkolnej. 📢 FAME MMA 20: karta walk, wyniki. Kto wygrał w Krakowie? Poznaj uczestników gali freakfightowej. Transmisja stream online PPV FAME MMA 20 była 10 lutego 2024 roku. Kto wygrał Jak wyglądała karta walk? Sprawdź program i wyniki. Gala freak fightów, z udziałem internetowych celebrytów, gwiazd mediów społecznościowych, elektryzuje kibiców. Wydarzenie w Tauron Arenie Kraków można było oglądać na żywo w internecie, była transmisja stream online PPV. Zobacz, kogo wystąpi w FAME MMA 20.

