Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Tuchowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

26 lipca imieniny obchodzi Anna, złóż życzenia na imieniny! U nas znajdziesz śmieszne, oryginalne i najlepsze życzenia - wierszyki i sms-y imieninowe, gotowe do wysłania SMS, Messenger, FB. Pamiętaj, Anna to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Nie zapomnij złożyć życzeń!

Blisko 60 razy wyjeżdżali strażacy z Tarnowa i powiatu tarnowskiego do akcji związanych z usuwaniem skutków ulewy, która we wtorek (25 lipca) po południu przeszła przez region. Działania polegały przede wszystkim na usuwaniu namulisk, udrażnianiu przepustów i rowów oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, budynków i zastoisk.

Jest pozytywna decyzja Ministerstwa Zdrowia w sprawie uruchomienia kierunku lekarskiego na Akademii Tarnowskiej. To daje zielone światło Ministrowie Edukacji i Nauki do wydania zgody na rozpoczęcie kształcenia przyszłych lekarzy przez uczelnię w Tarnowie. Nie wiadomo jeszcze, czy nabór na pierwszy rok studiów ruszy jeszcze w tym, czy dopiero w przyszłym roku.

Lato to świetny czas do obserwacji nieba oraz zachodzących na nim ciekawych zjawisk atmosferycznych. Udowadnia to między innymi Zbigniew Stańczyk, któremu dwukrotnie w ciągu kilku ostatnich dni udało się uchwycić na zdjęciach obłoki srebrzyste nad Tarnowem i Szynwałdem.

Ryglice były kolejnym przystankiem na trasie zmagań rowerzystów rywalizujących w cyklu Tour de Pogórze oraz amatorów biegania i wędrówek z kijkami nordic walking za sprawą kolejnej odsłony Biegu Drwala. Wydarzenie miało nie tylko charakter sportowy, ale było świetną okazją do promocji Pogórza, lokalnej kuchni oraz pięknej okolicy.

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.