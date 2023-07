Przegląd prasy z tygodnia 23.07.2023. Co działo się w Tuchowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w Tuchowie i okolicy czynne 23.07. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w Tuchowie i okolicy czynne 23.07. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk Kąpieliska otwarte w Tuchowie 23.07.2023 które to? W Polsce sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy Twoje ulubione kąpielisko jest dzisiaj czynne? Sprawdź naszą listę czynnych obiektów. Przekonaj się, jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach w Tuchowie. Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy. Sprawdź w naszej liście, gdzie można korzystać z kąpieliska w Tuchowie. 📢 Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce W rzuceniu palenia pomagają środki roślinne, szczególnie pozyskiwane z nasion złotokapu. Naukowcy opracowali właśnie nową wersję związku, który zmniejsza głód nikotynowy i objawy odstawienia papierosów. Pochodna znanej i stosowanej w Polsce cytyzyny okazała się nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, ponieważ nie wywoływała efektów ubocznych częściej niż placebo. Zobacz, jak działają związki ze złotokapu na rzucenie nałogu tytoniowego.

📢 Tak się piło w PRL! Z sokiem lub bez, czyli o ulicznych saturatorach słów klika. Pamiętacie "gruźliczankę"? Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ochotnicy z Zalasowej hucznie świętowali jubileusz jednostki OSP. Strażacy już od 130 lat jeżdżą na sygnale do akcji Strażacy z Zalasowej świętowali w niedzielę (16 lipca) 130-lecie działalności miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. To nie tylko jedna z najstarszych, ale też największych formacji OSP w gminie Ryglice.

📢 W Chełmku w Małopolsce kot zdechł na ptasią grypę. Podejrzane mięso z Lidla. Klientka podała je swojemu zwierzakowi do jedzenia Mieszkanka Chełmka straciła ukochanego kota. Karmiła go świeżym mięsem drobiowym. Podejrzenie padło na produkt kupiony w miejscowym sklepie sieci Lidl. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście. Sanepid nie zbadał pozostałej części mięsa, bo gdy inspektorzy razem z policją dotarli do sklepu, nie było już tej partii towaru. Niemniej, jak podkreśla Sanepid, nie wolno spożywać mięsa drobiowego na surowo, bo to niesie ryzyko wielu chorób. 📢 Tak wygląda nowa atrakcja turystyczna Pogórza na zdjęciach z lotu ptaka! W czwartek otwarcie ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach W czwartek (20 lipca) oficjalne otwarcie, a prawdopodobnie od piątku Ścieżka w Koronach Drzew w Ciężkowicach będzie już dostępna dla wszystkich, którzy zdecydują się na podniebny spacer w lesie na Rakutowej. Nowa atrakcja prezentuje się wyjątkowo na zdjęciach z lotu ptaka.

📢 Jezioro Czorsztyńskie stało się wakacyjnym hitem. Woda, plaża, rowery to przepis na letni relaks Podtatrze to nie tylko Tatry, czy deptak pod Giewontem. W tym roku wakacyjnym hitem stało się Jezioro Czorsztyńskie. W upalne dni wypoczywa tam tysiące ludzi - i to nie tylko miejscowych, ale i turystów, w tym tych z Półwyspu Arabskiego. Powstała tam potężna oferta rekreacyjna - od plażowania, po wpływanie czym tylko się da, po jazdę na rowerze wokół jeziora. 📢 Wypadek na DW 977 pomiędzy Tarnowem i Tuchowem. W Tarnowcu zderzyły się trzy samochody. Są utrudnienia w ruchu Trzy samochody uczestniczyły w wypadku, do którego doszło we wtorek (18 lipca) na Drodze Wojewódzkiej nr 977 pomiędzy Tarnowem a Tuchowem. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba.

📢 Bikini Beach Party w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Szalona impreza w plenerze! Mamy ZDJĘCIA To była wyjątkowa, gorąca impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście popularnej dyskoteki tym razem bawili się w plenerze, w specjalnie przygotowanej letniej strefie, gdzie odbyła się impreza Bikini Beach Party. Na imprezowiczów czekały niespodzianki i konkursy z nagrodami. Zobaczcie, co tam się działo. Mamy ZDJĘCIA 📢 Ulice Tarnowa jak rwące potoki. Gwałtowna burza z ulewą przeszła przez miasto. Niebezpiecznie rośnie poziom wody w Wątoku i Strusince Potężna ulewa połączona z burzą przeszła w poniedziałek (17 lipca) przez Tarnów. W jej wyniku zalane zostały ulice, przejazdy pod wiaduktami kolejowymi, piwnice i parterowe budynki, połamanych zostało mnóstwo gałęzi i konarów drzew. Mocno padało także w Bochni oraz w innych podtarnowskich miejscowościach.

📢 Dopiero teraz Cyberpunk 2077 się tego doczekał. O co chodzi? CD Projekt się chwali Cyberpunk 2077 od CD projekt zadebiutował ponad dwa lata temu, ale był pod wieloma względami rozczarowaniem. Teraz się to zmieniło, o czym dobitnie świadczą najnowsze doniesienia, którymi pochwalili się twórcy gry. O co dokładnie chodzi? Sprawdźcie. 📢 Puszcza Niepołomice. Oto drużyna na ekstraklasę. Przedstawiamy kadrę na sezon 2023/2024. Poznajcie piłkarzy Puszczy Puszcza Niepołomice w sezonie 2023/2024 po raz pierwszy w swojej historii będzie występować w ekstraklasie. Zespół, prowadzony od ośmiu lat przez trenera Tomasza Tułacza, zadebiutuje na tym szczeblu 23 lipca, wyjazdowym meczem z Widzewem Łódź. Jak prezentuje się kadra drużyny? Przedstawiamy piłkarzy, którzy będą reprezentować niepołomicki zespół w ekstraklasie. Przesuwając zdjęcia w galerii, poznacie ich wszystkich.

📢 Poranny wypadek pod Tarnowem. W Kowalowej samochód wypadł z drogi i uderzył w słup energetyczny Jedna osoba została ranna w wypadku, który wydarzył się w poniedziałek (17 lipca) nad ranem na drodze powiatowej w Kowalowej (gmina Ryglice). Samochód wypadł z jezdni i uderzył w słup energetyczny. 📢 UOKiK przestrzega: popularne zabawki pluszowe mogą być niebezpieczne dla dzieci! Apel do rodziców W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

📢 Upalny weekend. Oblężone kąpieliska. Water Park Energylandia w Zatorze prawdziwym hitem. Zobacz ZDJĘCIA To najcieplejszy weekend w tym roku w Polsce. Wiele osób postanowiło szukać ochłody nad kąpieliskami. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się m.in. Water Park Energylandia w Zatorze. W sobotę (15 lipca) park rozrywki odwiedziły tysiące osób, by skorzystać z wodnych, i nie tylko, atrakcji. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Dwór w Rożnowie z XIX w. na sprzedaż. Obiekt należał do Stadnickich. Na ścianach zachowały się malowidła, w tym siedem widoków Paryża. Słynna i zamożna rodzina Stadnickich jeszcze przed II wojną światową posiadała wiele wsi i nieruchomości. Jedną z nich jest remontowany obecnie dwór w Nawojowej. Wspaniała posiadłość, w której jeszcze przed wojną odbył się ślub hrabianki i księcia Czartoryskiego odzyskuje dawny blask. Okazuje się, że to nie jedyna pamiątka po zasłużonym dla Sądecczyzny arystokratycznym rodzie. Mało kto wie, że inny interesujący dwór, który kiedyś należał do Stadnickich znajduje się w Rożnowie. Budynek zmienił właściciela i obecnie jest wystawiony na sprzedaż. Zachowane wewnątrz malowidła naścienne mimo zniszczeń nadal robią wrażenie.

Jarosław Kaczyński w Woli Rzędzińskiej. Gorąca atmosfera podczas pikniku rodzinnego w ramach wakacyjnej kampanii PiS: "Z miłości do Polski" Z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło oraz licznej reprezentacji parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem odbył się w niedzielę (16 lipca) piknik rodzinny w ramach nowej, wakacyjnej inicjatywy PiS. - „Nie damy się, nie damy doprowadzić do tego, byśmy spod jednego buta wpadli pod drugi. Bo te wybory, najważniejsze od 1989 roku, będą elementem takiego właśnie boju, boju o Polskę" – mówił lider PiS.

📢 Już 120 ofiar śmiertelnych wypadków w wakacje. Małopolska skoczyła w rankingu Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki policji, prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu (tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia) z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Po wypadku na moście Dębnickim w Krakowie Małopolska skoczyła w niechlubnym rankingu jeśli chodzi o liczbę ofiar.

