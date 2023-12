Prasówka tygodniowa z 24.12.2023 w Tuchowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie.

Do świąt Bożego Narodzenia został już tylko tydzień. Widać to nie tylko po większym ruchu na tarnowskich ulicach, targach i w sklepach, ale także po kolejkach do... konfesjonałów. Te są już coraz dłuższe. Okazją do wyznania grzechów są organizowane przez poszczególne parafie kilkugodzinne lub niejednokrotnie całodzienne "spowiedzi", podczas których posługę w konfesjonałach pełni nawet kilkunastu kapłanów. W galerii prezentujemy szczegółowe informacje na temat tego, w których kościołach, kiedy i w jakich godzinach można będzie skorzystać z sakramentu pokuty w Tarnowie przed Bożym Narodzeniem!

Jaka fryzura na studniówkę? Oczywiście wszystko zależy od ciebie, a dokładnie od twoich kosmyków, urody i kreacji. Zobacz modne uczesania na każdą długość włosów.