Przegląd prasy z listopada 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Tuchowie?

Przegląd listopada 2023 w Tuchowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 TOP 10 najpiękniejszych widoków w polskich górach zdaniem internautów. Na czele rankingu małopolskie szczyty. Tu warto się wybrać! Kasprowy Wierch, Śnieżka, Morskie Oko, a może Śnieżne Kotły? Gdzie znaleźć najbardziej malowniczy widok? Na to pytanie, zadane przez magazyn Travelist.pl odpowiedzieli internauci. Na podstawie głosów oddanych w ramach ogólnopolskiej ankiety powstał pierwszy Ranking Najpiękniejszych Widoków w Polskich Górach. Na czele znajdują się słynne szczyty z Małopolski! Zobaczcie TOP 10 najpiękniejszych widoków w polskich górach, które zapierają dech w piersiach. Tu warto się wybrać! 📢 Zima na drogach Tarnowa i regionu. Jezdnie są oblodzone i zaśnieżone. Rano doszło do pierwszych stłuczek i wypadków Wtorek (28 listopada) przywitał mieszkańców Tarnowa i regionu opadami śniegu. Ten, zwłaszcza wcześnie rano padał intensywnie, przez co na drogach zrobiło się ślisko, a miejscami biało. Trudne warunki były przyczyną już kilka niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

📢 Groźny wypadek w centrum Gromnika. Trzy nastolatki potrącone przez samochód na Drodze Wojewódzkiej nr 977 Trzy osoby zostały potrącone przez samochód na przejściu dla pieszych w centrum Gromnika. Poszkodowani znajdują się w karetkach pogotowia. Policja wyjaśnia, jak doszło do wypadku.

Prasówka grudzień Tuchów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Tuchowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eko-Hero Małopolski 2023. Poznajcie liderów naszego regionu! Dostrzegamy i doceniamy wszelkie inicjatywy proekologiczne. Wspólnie z Samorządem Województwa Małopolskiego zorganizowaliśmy akcję EkoHero Małopolski 2023, a dziś poznaliśmy laureatów plebiscytu.

📢 Koszmarny wypadek na autostradzie A4 pomiędzy Tarnowem i Brzeskiem. Samochód osobowy zderzył się z łosiem. Droga jest zablokowana Zablokowana jest autostrada A4 na 477. kilometrze (pas na Kraków) pomiędzy Tarnowem a Brzeskiem. Trwają działania ratownicze w związku z wypadkiem, w którym samochód osobowy zderzył się z łosiem. Są osoby ranne.

📢 Poważny wypadek na Drodze Krajowej nr 73 pomiędzy Tarnowem i Dąbrową Tarnowską. W Lisiej Górze zderzyły się dwa samochody. Są ranni! Całkowicie zablokowana jest Droga Krajowa nr 73 po wypadku, do którego doszło w piątek (24 listopada) wieczorem w Lisiej Górze na odcinku pomiędzy Tarnowem a Dąbrową Tarnowską. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów ranne zostały dwie osoby. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Te dzieci z powiatu tarnowskiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu tarnowskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny! 📢 Gdy ruszają promocje, budzą się demony. Najlepsze memy o Black Friday 2023 rozbawią cię do łez! Taka jest największa wyprzedaż w roku 24.11 Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?

📢 Piękne świąteczne dekoracje z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki czy KiK. Wybierz najlepsze prezenty na mikołajki. Świąteczne okazje za grosze Świąteczne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie. Znaleźliśmy modne i tanie bożonarodzeniowe ozdoby w sklepach, którymi pięknie przystroimy dom na święta. Zobacz najładniejsze dekoracje na Boże Narodzenie z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki i innych popularnych sieci. Sprawdź, gdzie najtaniej kupisz bożonarodzeniowe ozdoby, których pozazdroszczą ci znajomi i rodzina. 📢 Uroczysta gala z okazji święta pracowników socjalnych. Do Rzepiennika Strzyżewskiego przyjechały osoby z całego powiatu tarnowskiego Pracownicy socjalni z całego powiatu tarnowskiego uroczyście obchodzili swoje święto w Rzepienniku Strzyżewskim. We wtorek (21 listopada) odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały m.in. symboliczne statuetki z podobizną św. Brata Alberta – patrona polskich pracowników społecznych.

📢 Targowisko w Ryglicach chcą przerobić na dworzec autobusowy. W planach jest węzeł przesiadkowy i nowa linia komunikacyjna Gmina Ryglice przymierza się do prawdziwej rewolucji komunikacyjnej. Chce wybudować węzeł przesiadkowy z namiastką dworca, z którego odjeżdżać będą regularnie autobusy do Tarnowa. Jedną z opcji branych pod uwagę jest zagospodarowanie na dworzec targowiska, które wybudowane zostało dekadę temu w Ryglicach, przy wsparciu funduszy unijnych. 📢 Z Jamnej odchodzi lubiany duszpasterz i długoletni gospodarz tego miejsca. Wierni chcą, żeby został. Piszą petycję do prowinicjała zakonu Po 23 latach spędzonych w Jamnej z sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei żegna się o. Andrzej Chlewicki, który z powodzeniem kontynuował dzieło o. Jana Góry. Z decyzją prowincjała zakonu dominikanów o przenosinach lubianego duszpasterza do Tarnobrzegu nie zgadzają się wierni, którzy utworzyli w internecie specjalną petycję.

📢 To miejsce jak z bajki. Wkrótce otwarcie największego ogrodu świateł w Polsce. Rusza sezon zimowy w Energylandii. Zobacz ZDJĘCIA Największym w Polsce ogrodem świateł po raz kolejny będzie mógł pochwalić się Park Rozrywki Energylandia w Zatorze. Świetlne dekoracje towarzyszyć będą gościom od samego wejścia, poprzez wszystkie alejki i zakamarki. Park przyozdobiony zostanie także licznymi świetlnymi figurami. Winter Kingdom, czyli zimowa odsłona Energylandii rusza już 25 listopada i potrwa aż do 21 stycznia. 📢 Z krecikiem nie wygrasz... Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził... Polscy piłkarze po remisie z Czechami 1:1 stracili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2024. Teraz pozostaje się łudzić, że będzie lepiej w wiosennych barażach, ale żeby pojechać do Niemiec, trzeba będzie wygrać dwa mecze i to wcale nie ze słabszymi drużynami niż te, które okazały się od nas lepsze w fazie grupowej. Może się na przykład okazać, że będziemy musieli zmierzyć się z Chorwacją. Internauci byli chyba na to przygotowani, ale i tak wyżywają się na Biało-Czerwonych. Przejdź do galerii.

📢 Uroczyste powitanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego w Burzynie koło Tuchowa. Strażacy-ochotnicy zyskali nowiutki, bogato wyposażony pojazd W garażu remizy OSP Burzyn koło Tuchowa przybył nowy samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. W środę (15 listopada) odbyło się uroczyste powitanie wyczekiwanego pojazdu i przekazanie do niego kluczyków miejscowym strażakom-ochotnikom. 📢 Wdzięczność po latach dla dzielnej rodziny spod Tuchowa. W czasie wojny ukrywali alianckich lotników z zestrzelonego Halifaksa Helena Morajda miała dziewięć lat, kiedy w jej domu rodzinnym w Mesznej Opackiej koło Tuchowa pojawiło się dwóch obcokrajowców – lotników z zestrzelonego przez Niemców Halifaksa. Dzięki bezpiecznemu schronieniu przeżyli wojnę i mogli wrócić cało do swoich rodzin. Po 79 latach od tego wydarzenia rząd Wielkiej Brytanii uhonorował bohaterskich mieszkańców podtarnowskiej wsi.

📢 Na kortach w Chełmku grała legendarna Jadwiga Jędrzejowska i inne gwiazdy. Historia tenisa sięga tutaj lat 30. XX wieku. Zdjęcia archiwalne Tenis w Chełmku ma długie i bogate tradycje. Początki tej dyscypliny na kortach przy ul. Brzozowej sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Inicjatorem ich budowy był Tomasz Bata, czeski przedsiębiorca i ówczesny światowy potentat produkcji obuwia. Na obiekcie gościli m.in. Jadwiga Jędrzejowska, Wojciech Fibak i inne gwiazdy. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia archiwalne z zasobów chełmeckiego MOKSiR-u.

📢 Są ciepłe, wygodne, stylowe i pasują do wszystkiego. Sprawdź buty zimowe damskie, które noszą Rozenek, Koroniewska i inne gwiazdy Kozaki, botki, kowbojki i śniegowce, w przeróżnych kolorach, na niskim i wysokim obcasie, w połączeniu ze spodniami, sukienkami i spódnicami – gwiazdy prezentują całe mnóstwo stylizacji damskich butów zimowych. Joanna Koroniewska udowadnia, że botki na grubej podeszwie będą dobrze wyglądać wraz z sukienkami, a Małgorzata Rozenek, że jasne kozaki to nie tylko wspomnienie z początku lat 2000, ale obecnie jeden z najgorętszych trendów. 📢 Energylandia w Zatorze chce stać się całoroczną atrakcją. Park rozrywki będzie trzy razy większy niż obecnie. Zobacz zdjęcia i film Park Rozrywki Energylandia w Zatorze ma ambitne plany stać się całoroczną atrakcją. Obecnie to już jeden z największych lunaparków w Europie, a to tak na prawdę dopiero początek inwestycji. Docelowo Energylandia ma zajmować blisko trzy razy większą powierzchnię niż obecnie, czyli aż 300 ha. To będzie gigant branży rozrywkowej!

