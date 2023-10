Październik w Tuchowie: Przegląd prasy z września 2023 w Tuchowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tuchowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [1.10]”?

Przegląd września 2023 w Tuchowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [1.10] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Tatrzański Park Narodowy nagrał rysią rodzinę. To rysica Tylka z młodymi rysiątkami Rysie w Tatrach czują się doskonale. Najlepszym dowodem na to jest film, jaki właśnie opublikował Tatrzański Park Narodowy. Widać na nim spacerującą po lesie dorosłą rysicę z trzema baraszkującymi wkoło niej młodymi.

📢 To było jedno z największych starć partyzanckich z Niemcami pod Tarnowem. Upamiętniono 79. rocznicę bitwy pod Jamną i pacyfikacji wsi Mieszkańcy regionu, młodzież i kombatanci, ale też parlamentarzyści i samorządowcy uczcili 79. rocznicę bitwy pod Jamną i przeprowadzoną w jej następstwie przez Niemców pacyfikację wsi. Uroczystości patriotyczno-religijne odbyły się przy pomniku przed sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, a także w Dolinie Męczeństwa, które upamiętniają tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się tutaj w czasie II wojny światowej.

Prasówka październik Tuchów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Tuchowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ciężarówka z 24 tonami jabłek przewróciła się w Przyborowie na DW 768. Są utrudnienia w ruchu Do nietypowego wypadku doszło w piątkowy wieczór 22.09 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ciężarówka przewożąca 24 tony jabłek zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

📢 W Zabawie pod Tarnowem budują hangar lotniczy wzorowany na obiektach z czasów wojny. W środku będzie wrak Dakoty i muzeum akcji III Most W podtarnowskiej Zabawie powstaje hangar lotniczy, w którym prezentowany będzie m.in. wrak legendarnego, amerykańskiego samolotu transportowego Dakota, takiego samego, który wylądował w 1944 roku w sąsiedniej Wał Rudzie, w ramach akcji III Most. Hangar pełnić ma rolę muzeum, z wystawą multimedialną, dzięki któremu można będzie lepiej poznać historię brawurowej akcji AK, która miała niezwykle istotne znaczenie dla losów II wojny światowej. 📢 Tu wesele urządziła Ewa Wachowicz. Wyjątkowe wnętrza i piękne widoki. Zamek w Przegorzałach to jedno z niezwykłych miejsc na mapie Krakowa! To była królewska zabawa! Ewa Wachowicz wyprawiła wesele w zamku w Przegorzałach, który obecnie nosi nazwę Zinar Castle. To jeden z najbardziej ekskluzywnych i ciekawych obiektów weselnych w okolicach Krakowa. Bogate wnętrza, piękne widoki i wspaniały klimat. To także kompleks budynków o bogatej i zaskakującej historii. Zobaczcie miejsce, w którym Ewa Wachowicz z mężem Sławomirem Kowalewskim i zaproszonymi gośćmi bawiła się do białego rana. Mamy zdjęcia!

📢 Oto 10 najpiękniejszych miejsc w Tatrach na jesienne górskie wędrówki. Zobaczcie, gdzie warto iść we wrześniu i październiku W Tatrach powoli rozpoczyna się jesień. To dla wielu miłośników wędrówek po górskich szlakach najpiękniejsza pora roku. To właśnie teraz tatrzańskie szczyty i lasy przybierają złoto-brązowe barwy. Szlaki wyludniają się, a i pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna. To właśnie teraz wiele osób decyduje się na wypad w góry. Zobaczcie, które miejsce w Tatrach warto odwiedzić o tej porze roku.

📢 "Mały Rynek" w Tuchowie pięknieje. Na modernizowanym placu targowym niebawem pojawią się nowe kramy dla kupców, ławeczki, donice i latarnie W najbliższych dniach rozpocznie się montaż drewnianych wiat, w których prowadzona będzie sprzedaż na nowym placu targowym w Tuchowie. Handel na „mały Rynek” powrócić ma w grudniu, przed świętami.

📢 Wypadek na DW 977 w Tuchowie. Audi wypadło z jezdni i dachowało w przydrożnym rowie. W akcji straż, policja i karetka pogotowia Jedna osoba została zabrana do szpitala po wypadku, do którego doszło na ulicy Tarnowskiej w Tuchowie w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 977. Samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował w przydrożnym rowie. 📢 Wypadek na DK75 koło Czchowa, 11 osób rannych. W akcji dwa śmigłowce LPR i sześć karetek pogotowia. Jedna z osób rannych oddaliła się W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny.

📢 W Szerzynach pod Tarnowem oddano do użytku nowy blok z programu Mieszkanie Plus. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do własnego "M" W Szerzynach wręczono w środę (13 września) klucze dla lokatorów nowego bloku, który wybudowany został przy wsparciu funduszy rządowych. W budynku jest 27 mieszkań, które mają od 47 do nawet 100 metrów kwadratowych powierzchni.

📢 Poważny wypadek pod Tarnowem. W Olszynach czołowo zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana Dwa samochody zderzyły się czołowo w Olszynach koło Rzepiennika Strzyżewskiego w powiecie tarnowskim. Trwają działania służb ratowniczych. Droga powiatowa w kierunku Szerzyn i powiatu jasielskiego jest całkowicie zablokowana. 📢 Poważny wypadek pod Tarnowem. Na drodze w Zalasowej dachował samochód. Wśród poszkodowanych są dzieci Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitala po wypadku, który wydarzył się w środę (13 września) w Zalasowej (gmina Ryglice). Samochód osobowy z nieznanych powodów zjechał z drogi i dachował.

📢 Spór o to, kto powinien wyciąć potężną topolę przy ul. Tuchowskiej w Tarnowie. Spadające z drzewa gałęzie i konary zagrażają bezpieczeństwu Dwukrotnie w ostatnich dniach odłamane przez wiatr konary i gałęzie z ogromnej topoli, która rośnie przy ulicy Tuchowskiej w Tarnowie, stwarzały zagrożenie dla przejeżdżających drogą i mieszkających po sąsiedzku. Drzewo, przy kolejnej wichurze, może runąć i doprowadzić do tragedii. Nikt jednak nie chce podjąć się jego wycinki. 📢 Cenny dar z USA dla dworku Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Utwory mistrza zabrzmią tak, jakby on sam je na nowo zagrał O niezwykłe eksponaty wzbogaciło się Centrum Paderewskiego. Do dworku w Kąśnej Dolnej, w którym mieszkał i tworzył ten wybitny pianista i kompozytor trafiły właśnie, przekazane przez amerykańskiego profesora, rolki do pianina samogrającego z muzyką, m.in. w oryginalnych wykonaniach samego mistrza.

📢 Wino, miód i potrawy z dziczyzny królowały w Gromniku. To było udane święto lokalnych producentów! Pogórzańskie smaki skusiły wielu gości Już po raz dwunasty Gromnik był gospodarzem Pogórzańskiego Święta Wina, Miodu i Dziczyzny. Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę (10 września) przy amfiteatrze letnim i zgromadziło wielu entuzjastów wina z miejscowych winnic, smacznego jedzenia oraz dobrej zabawy.

📢 Nowy most połączy Małopolskę z Podkarpaciem. Przeprawa nie będzie duża, ale bardzo ułatwi życie mieszkańcom gmin Szerzyny i Skołyszyn Jeszcze w tym roku ma być gotowy nowy most w Czermnej (gm. Szerzyny) na pograniczu województwa małopolskiego i podkarpackiego. Przeprawa zdecydowanie usprawni przejazd w tym miejscu, a jej budowa jest możliwa dzięki temu, że sąsiadujące ze sobą gminy i powiaty dołożyły się do środków, które udało się pozyskać na ten cel z budżetu państwa.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"