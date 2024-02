Luty w Tuchowie: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Tuchowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tuchowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? ”?

Przegląd stycznia 2024 w Tuchowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mają piękny dom, w którym wychowują syna! Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Starosta tarnowski w tymczasowym areszcie. Został zatrzymany razem z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wniosek prokuratury Starosta tarnowski Roman Ł. oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Anna G. zostali zatrzymani w weekend w ramach prowadzonego postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Urzędnikom zostały postawione zarzuty. Decyzją sądu starosta tarnowski został tymczasowo aresztowany.

📢 Niebezpieczne dachowanie samochodu na serpentynach w Tuchowie. Kierowca seata wymagał pomocy medycznej Seat ibiza dachował w poniedziałek (29 stycznia) rano na ulicy Ryglickiej w Tuchowie. Przez ponad pół godziny były utrudnienia w ruchu.

Prasówka luty Tuchów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Tuchowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądały studniówki w czasach PRL. Inna moda, inny styl. Zamiast wieczorowych sukni granatowe spódnice i białe bluzki. Zdjęcia Styczeń to dla absolwentów szkół średnich bardzo wyjątkowy czas. I to nie ze względu na zbliżające się ferie zimowe czy koniec półrocza, ale przede wszystkim ze względu na rozpoczynające się studniówki. Dzisiaj studniówka kojarzy nam się z eleganckim balem. Długie balowe suknie, fryzury, niecodzienne makijaże i garnitury to dress code, który przeważa na każdej studniówce. Ten znacznie odbiega od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Jak studniówki wyglądały w czasach PRL? Z pewnością różniły się od tych dzisiejszych. Zobaczcie sami archiwalne zdjęcia!

📢 Studniówka 2024 III LO w Tarnowie. Uczniowie czterech klas czwartych bawili się na balu przedmaturalnym w pałacu Białe Ługi. Mamy zdjęcia! W pałacu Białe Ługi w Wierzchosławicach swój bal przedmaturalny rozpoczęli w sobotę (27 stycznia) uroczystym polonezem uczniowie czterech klas czwartych z III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Wspólną studniówkę miały klasy: B, D, E i G. Uczestniczyło w niej około 250 osób. Nie tylko maturzyści i osoby towarzyszące im w tym wyjątkowym wydarzeniu, ale również zaproszeni przez nich nauczyciele i dyrekcja liceum, do których trafiły podziękowania oraz bukiety czerwonych róż. Każda z klas zaprezentowała inny układ poloneza, który wcześniej długo ćwiczyli, a zwieńczeniem części oficjalnej był wspólny toast szampanem wzniesiony przez dyrektora Jana Rybę o pomyślność na maturze. Trzy pozostałe klasy z III LO swoją studniówkę będą mieć za tydzień. Towarzyszyliśmy uczniom z aparatem w tym wyjątkowym balu. Zobaczcie bogatą galerię zdjęć!

📢 Komendant policji wojewódzkiej odchodzi. Pożegnanie z mundurem, tymczasowo jego miejsce zajmie pierwszy zastępca Stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie opuszcza nadinsp. Michał Ledzion. Tę funkcję pełnił od 2021 roku. Przestał ją pełnić 26 stycznia 2024 roku odchodząc na emeryturę po 33 latach służby. Wówczas w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość związana ze zmianami w jej ścisłym kierownictwie. Obowiązki kierowania małopolskim garnizonem powierzono inspektorowi Piotrowi Morajce, dotychczasowemu I zastępcy komendanta. 📢 Punkt konsultacyjno – informacyjny programu "Czyste Powietrze" Gminy Ciężkowice 📢 Najlepsze bary mleczne w Tarnowie według opinii internautów w Google. Tu można zjeść dobrze, smacznie i za rozsądną cenę. TOP 10 Bary mleczne mają się w Tarnowie całkiem nieźle. W mieście pod Górą św. Marcina znajdziemy sporo miejsc, w których można smacznie zjeść za przyzwoite pieniądze. Większość z nich to lokale z długą tradycją, wyrobioną renomą oraz stałą klientelą, ale oczywiście nowi goście są wszędzie mile widziani. W ofercie można znaleźć dania jarskie i mięsne, przeważa polska kuchnia z rodzimą, tarnowską nutą. W zestawieniu prezentujemy dziesięć lokali, które figurują pod hasłem "Bar Mleczny" i mają najwięcej pozytywnych opinii internautów w Google. W galerii prezentujemy szczegółowo, gdzie można je znaleźć i w jakich godzinach są otwarte! Poza wymienionymi w zestawieniu, w Tarnowie są jeszcze bary: Frykas przy al. Solidarności 5/9A (delegatura urzędu wojewódzkiego) oraz "Na Mostowej" (w budynku ZPS), które nie mają żadnej opinii w Google.

📢 Na Kokoczu powstała tężnia solankowa, teraz obok niej chcą budować potężną wieżę widokową. Udzielane mają być w niej... śluby Tężnię solankową wybudowano na górze Kokocz pod Tarnowem. To wstęp dp realizacji większego zadania pod nazwą „Centrum Nauki, Innowacji, Kultury i Sportu”, którego najważniejszym elementem będzie budowa potężnej wieży widokowej – jednej z najwyższych w tej części Polski. 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii. 📢 Wincenty Witos na zdjęciach z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Legendarnego, chłopskiego premiera tłumy niosły na rękach w Wierzchosławicach W niedzielę (21 stycznia) minęła 150. rocznica urodzin Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera RP, jednego z ojców polskiej niepodległości, a także legendarnego działacza ruchu ludowego. Na stronach Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się wiele zdjęć tej wybitnej postaci – syna Ziemi Tarnowskiej. Wśród nich są również fotografie Witosa w jego rodzinnych Wierzchosławicach.

📢 Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kto znalazł drugą połówkę w popularnej dyskotece? Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Olga Frycz prywatnie. Tak żyje aktorka pochodząca z Krakowa. Podróże to jej drugie imię. Przeprowadziła się do nowego domu! Olga Frycz w mediach społecznościowych często chwali się prywatnymi chwilami ze swojego życia. Aktorka, influencerka trzykrotnie nominowana do Orłów za drugoplanowe role kobiece chociaż od lat mieszka w Warszawie, pochodzi właśnie z Krakowa. Kilka lat temu urządziła w apartament, a teraz kilka miesięcy temu przeprowadziła się do nowego domu. W mediach społecznościowych chętnie chwali się także swoimi podróżami. Ostatnio odwiedziła Hiszpanię. Zobaczcie jak wygląda codzienne życie krakowskiej aktorki.

📢 Ciężarówki zablokowały drogi powiatowe pod Tarnowem. Potężny korek ciągnął się od centrum Woli Rzędzińskiej aż do Ładnej Udało się już rozładować potężny zator, który utworzył się w poniedziałek (22 stycznia) na drogach dojazdowych do zakładu firmy Leier pod Tarnowem. Stojące w długim korku samochody ciężarowe blokowały przejazd przez Wolę Rzędzińską, aż do Ładnej. 📢 Elon Musk w Krakowie i Oświęcimiu. W poniedziałek przebywa z wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau Najbogatszy człowiek świata Elon Musk, właściciel Tesli i platformy X, przyleciał do Krakowa. Ma m.in. wziąć udział w sympozjum dotyczącym antysemityzmu w Krakowie i w ceremonii w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. W poniedziałek (22 stycznia) przebywa z wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 📢 Autobus MPK utknął na przejeździe kolejowym w Woli Rzędzińskiej. O krok od tragedii, ludzie uciekali w popłochu. Jest film z tego zdarzenia Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się w piątek (19 stycznia) rano na przejeździe kolejowym w podtarnowskiej Woli Rzędzińskiej. Autobus MPK wjechał tam na tory, mimo czerwonego światła i zamykających się rogatek. Ludzie w popłochu uciekali z unieruchomionego pojazdu. Policja i prokuratura badają, czy kierujący autobusem sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym.

📢 Najlepsze kreacje minionego roku Agaty Kornhauser-Dudy. Te stylizacje są modne i ponadczasowe. Pięćdziesięciolatko zainspiruj się Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was. 📢 Kraków Airport. Tak kiedyś wyglądało krakowskie lotnisko w Balicach. To już 60 lat. Archiwalne zdjęcia 60 lat temu na krakowskim lotnisku w Balicach wylądował pierwszy rejsowy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT (29 lutego 1964 r.). To właśnie wtedy, w 1964 r., władze wojskowe udostępniły 10 ha terenu na potrzeby przyszłego, cywilnego użytkownika oraz udzieliły pozwolenia na korzystanie z urządzeń lotniskowych. Dziś Kraków Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce.

📢 Niezwykły pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, znanego duchownego, brata niepełnosprawnych. Na cmentarzu zapłonęły nawet race Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim. 📢 Modlitewne pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Radwanowicach. "Tadziu, Tobie obiecuję, będziemy dbali o to miejsce" Wokół trumny zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego gromadziły się osoby niepełnosprawne, przybyłe z wielu stron kraju. W kościele pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach w środę, 17 stycznia 2024 r. rozpoczęły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe kapłana, duszpasterza osób niepełnosprawnych i ich wielkiego przyjaciela. Teraz oni przyszli go pożegnać i modlić się za niego. A wraz z nimi najbliżsi, rodzina ks. Tadeusza. Przybyło także ponad 50 kapłanów z Krakowa i odległych stron, nie tylko Małopolski.

