Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Tuchowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dodaje włosom grubości, objętości, a nawet z pozoru długości. Fryzura „C-shape” zawładnęła TikTokiem i sercami, a przede wszystkim głowami, internautek. Za oceanem staje się coraz popularniejsza, choć moda na nią zaczyna już docierać także do Europy. Zobacz, czym jest i komu pasuje „C-shape”.

W pałacu Białe Ługi w Wierzchosławicach swój bal przedmaturalny rozpoczęli w sobotę (27 stycznia) uroczystym polonezem uczniowie czterech klas czwartych z III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Wspólną studniówkę miały klasy: B, D, E i G. Uczestniczyło w niej około 250 osób. Nie tylko maturzyści i osoby towarzyszące im w tym wyjątkowym wydarzeniu, ale również zaproszeni przez nich nauczyciele i dyrekcja liceum, do których trafiły podziękowania oraz bukiety czerwonych róż. Każda z klas zaprezentowała inny układ poloneza, który wcześniej długo ćwiczyli, a zwieńczeniem części oficjalnej był wspólny toast szampanem wzniesiony przez dyrektora Jana Rybę o pomyślność na maturze. Trzy pozostałe klasy z III LO swoją studniówkę będą mieć za tydzień. Towarzyszyliśmy uczniom z aparatem w tym wyjątkowym balu. Zobaczcie bogatą galerię zdjęć!

Bary mleczne mają się w Tarnowie całkiem nieźle. W mieście pod Górą św. Marcina znajdziemy sporo miejsc, w których można smacznie zjeść za przyzwoite pieniądze. Większość z nich to lokale z długą tradycją, wyrobioną renomą oraz stałą klientelą, ale oczywiście nowi goście są wszędzie mile widziani. W ofercie można znaleźć dania jarskie i mięsne, przeważa polska kuchnia z rodzimą, tarnowską nutą. W zestawieniu prezentujemy dziesięć lokali, które figurują pod hasłem "Bar Mleczny" i mają najwięcej pozytywnych opinii internautów w Google. W galerii prezentujemy szczegółowo, gdzie można je znaleźć i w jakich godzinach są otwarte! Poza wymienionymi w zestawieniu, w Tarnowie są jeszcze bary: Frykas przy al. Solidarności 5/9A (delegatura urzędu wojewódzkiego) oraz "Na Mostowej" (w budynku ZPS), które nie mają żadnej opinii w Google.

Ponure żniwo zabawy na nartach: dwie Polki straciły życie. Zbyt stromy stok, złe warunki pogodowe, brak ogrodzenia - jak doszło do tych tragedii? Czy podobnym wypadkom można zapobiec? Sprawdźcie, zanim sami wybierzecie się na stok.

W niedzielę (21 stycznia) minęła 150. rocznica urodzin Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera RP, jednego z ojców polskiej niepodległości, a także legendarnego działacza ruchu ludowego. Na stronach Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się wiele zdjęć tej wybitnej postaci – syna Ziemi Tarnowskiej. Wśród nich są również fotografie Witosa w jego rodzinnych Wierzchosławicach.

Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo.