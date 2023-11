Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Tuchowie. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Gmina Dobra do Życia - to ranking, który pokazuje, gdzie ludziom żyje się najlepiej. W województwie małopolskim na najwyższym podium jest Kraków, ale tuż za nim dwie gminy z powiatu krakowskiego i jedna z wielickiego. Bezkonkurencyjne samorządy są doceniane m.in. za: troskę o środowisko naturalne, rozwoju demograficzny oraz społeczno-ekonomicznego, rozwinięty rynek pracy, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo oraz jakości usług i wiele innych czynników.

Całkowicie zablokowana jest Droga Krajowa nr 73 po wypadku, do którego doszło w piątek (24 listopada) wieczorem w Lisiej Górze na odcinku pomiędzy Tarnowem a Dąbrową Tarnowską. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów ranne zostały dwie osoby.

Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?