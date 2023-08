Tygodniowy przegląd prasy 13.08.2023: Tuchów, 6.08-12.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tuchowa

Spektakularnie wysoki ruch turystyczny w Krakowie i Małopolsce notowany jest tego lata. Gościnny region przyjmuje podróżnych szczególnie zagranicznych, ale wyjeżdżają także mieszkańcy Małopolski i przyjeżdżają turyści krajowi. Tym sukcesami w turystyce chwalą się dzisiaj przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej, władze samorządowe województwa oraz władze portu lotniczego w Krakowie-Balicach. Półmetek wakacji już jest powodem do radości, bo ruch jest większy niż w najlepszych czasach przed pandemią.

W sobotnie przedpołudnie 12.08 w Zalasowej doszło do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego i motocykla. Kierowca jednośladu z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

Wesele jak z bajki odbyło się w minioną sobotę (5 sierpnia) na sali dance w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli poczuć się jak na prawdziwym weselu, na którym króluje biesiadny klimat i taneczna muzyka. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej znanych zabaw weselnych, a o północy zorganizowano oczepiny. Zobaczcie, co tam się działo.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Uszy pełnią niezwykle ważną rolę w naszych organizmach. To dzięki nim odbieramy dźwięki, potrafimy rozróżniać ich ton czy natężenie oraz jesteśmy w stanie rejestrować położenie ciała. Istotną właściwością słuchu jest zdolność regeneracji. To możliwe jest tylko wówczas, gdy na szkodzący hałas uszy nie są narażone długo, a po nim mają szansę „odpoczynku” w ciszy.

Kołowy transporter opancerzony polskiej produkcji Rosomak, czołg Leopard 2A5, wyrzutnia rakietowa Langusta, moździerz samobieżny Rak - to tylko niektóre z zasobów sprzętu wojskowego, który będzie można zobaczyć na piknikach wojskowych. Z okazji Święta Wojska Polskiego zawitają one do miast i miasteczek w całej Polsce. W Małopolsce zagoszczą w Jordanowie, Polance Wielkiej, Grybowie i Niecieczy.

Już w trzecim kwartale bieżącego roku Rada Ministrów nada status obszaru ochrony uzdrowiskowej kilku miejscom na terenie kraju. Klimat tych malowniczych miejscowości może pomóc w leczeniu wielu schorzeń. Czy niepozorne zakątki woj. świętokrzyskiego zostaną nowymi uzdrowiskami? Z pewnością mają na to szansę! O których miejscach mowa?