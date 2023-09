Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Tuchowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 10.09 do 16.09.2023

📢 "Mały Rynek" w Tuchowie pięknieje. Na modernizowanym placu targowym niebawem pojawią się nowe kramy dla kupców, ławeczki, donice i latarnie W najbliższych dniach rozpocznie się montaż drewnianych wiat, w których prowadzona będzie sprzedaż na nowym placu targowym w Tuchowie. Handel na „mały Rynek” powrócić ma w grudniu, przed świętami.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na DW 977 w Tuchowie. Audi wypadło z jezdni i dachowało w przydrożnym rowie. W akcji straż, policja i karetka pogotowia Jedna osoba została zabrana do szpitala po wypadku, do którego doszło na ulicy Tarnowskiej w Tuchowie w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 977. Samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował w przydrożnym rowie.

📢 Horoskop dzienny na 15 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 15 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 W Szerzynach pod Tarnowem oddano do użytku nowy blok z programu Mieszkanie Plus. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do własnego "M" W Szerzynach wręczono w środę (13 września) klucze dla lokatorów nowego bloku, który wybudowany został przy wsparciu funduszy rządowych. W budynku jest 27 mieszkań, które mają od 47 do nawet 100 metrów kwadratowych powierzchni.

📢 Jabra Elite 10 i Elite 8 Active dostępne w Polsce Najnowsze słuchawki true wireless klasy premium Jabra Elite 10 i Elite 8 Active, zaprezentowane na tegorocznych targach IFA w Berlinie, są już dostępne w Polsce. To najbardziej zaawansowane słuchawki douszne w ofercie Jabra. Elite 10, zoptymalizowane pod kątem Dolby Atmos® z funkcją Dolby Head Tracking, zaprojektowane z myślą o całodziennym komforcie i krystalicznie czystych rozmowach. Elite 8 Active to najbardziej wytrzymałe słuchawki douszne* z certyfikatem amerykańskich militarnych testów ze standardem MIL-STD-810H, stopniem ochrony IP68, technologią Jabra ShakeGrip™ i Dolby Audio®.

📢 Poważny wypadek pod Tarnowem. W Olszynach czołowo zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana Dwa samochody zderzyły się czołowo w Olszynach koło Rzepiennika Strzyżewskiego w powiecie tarnowskim. Trwają działania służb ratowniczych. Droga powiatowa w kierunku Szerzyn i powiatu jasielskiego jest całkowicie zablokowana. 📢 Choć już po wakacjach, to w bacówkach nadal można kupić prawdziwe oscypki Kto wymarzył sobie spróbować prawdziwego oscypka jeszcze w tym roku – powinien się spieszyć. To ostatnie tygodnie sezonu wypasu owiec. - Jak pogoda pozwoli, to chcemy wypasać do połowy października. Ale jak przykurzy śnieg, trzeba będzie brać się do chałupy – mówi Marian Barnaś, baca z Polany Szymoszkowej w Zakopanem. 📢 Poważny wypadek pod Tarnowem. Na drodze w Zalasowej dachował samochód. Wśród poszkodowanych są dzieci Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitala po wypadku, który wydarzył się w środę (13 września) w Zalasowej (gmina Ryglice). Samochód osobowy z nieznanych powodów zjechał z drogi i dachował.

📢 Autobusy szkolne w złym stanie technicznym. Ich kontrole wypadają gorzej niż rok temu O kilka procent względem ubiegłego roku wzrosła liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych autobusów przewożących dzieci do szkół w pierwszym tygodniu roku szkolnego – wynika z danych Inspekcji Transportu Drogowego. Wśród najczęstszych usterek był niesprawny układ hamulcowy, problemy w układzie kierowniczym i oświetlenie, zdarzały się także pojazdy, które nie miały ważnych badań technicznych. 📢 Kodeks wyborczy – podstawowy akt prawny regulujący kwestię wyborów w Polsce Jednym z najważniejszych aktów, które regulują przepisy związane zarówno z wyborami do Sejmu i Senatu, Europarlamentu, do samorządów, jak i na prezydenta RP, jest w Polsce Kodeks wyborczy. Ustawa w obecnym kształcie istnieje w obiegu prawnym od 5 stycznia 2011 r. W marcu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego.

📢 Kosmiczny pociąg satelitów Starlink rozświetli niebo. Niezwykłe przedstawienie na niebie widoczne będzie dziś w całej Polsce! Niezwykła gratka dla wszystkich fanów kosmosu i nowych technologii. Dziś nad Polską przeleci kosmiczny pociąg satelitów Starlink, należących do słynnego biznesmena, Elona Muska. Prognozy pogody są optymistyczne i wszystko wskazuje na to, że sznur satelitów pędzących po niebie będzie doskonale widoczny także z Małopolski. Ten widok robi wielkie wrażenie! 📢 MISTRZOWIE AGRO 2023. Wielki finał naszego plebiscytu. Poznaj zwycięzców! AGROPROMOCJA jest największą w Małopolsce cykliczną, plenerową wystawą rolniczą, a nasz plebiscyt - największym plebiscytem wiejskim i rolniczym, organizowanym w województwie małopolskim. Plebiscyt MISTRZOWIE AGRO 2023 to prestiż, tradycja i nowoczesne rolnictwo. Sprawdź, kto zwyciężył w plebiscycie MISTRZOWIE AGRO 2023.

📢 Wino, miód i potrawy z dziczyzny królowały w Gromniku. To było udane święto lokalnych producentów! Pogórzańskie smaki skusiły wielu gości Już po raz dwunasty Gromnik był gospodarzem Pogórzańskiego Święta Wina, Miodu i Dziczyzny. Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę (10 września) przy amfiteatrze letnim i zgromadziło wielu entuzjastów wina z miejscowych winnic, smacznego jedzenia oraz dobrej zabawy.

