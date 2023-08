Prasówka z całego tygodnia 27.08.2023 w Tuchowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Zakończyła się 41. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. W piątek (25 sierpnia) około 5,5 tysiąca pątników dotarło do celu 9-dniowej wędrówki, którym było jasnogórskie wzgórze i Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Oszczędzanie na ubraniach w dzisiejszych czasach, kiedy trendy mody wciąż się zmieniają, a ceny rosną, staje się prawdziwym wyzwaniem. Mimo to istnieją sposoby, by móc cieszyć się piękną garderobą, nie obciążając przy tym zbytnio portfela. Wystarczy nieco chęci i wysiłku, aby już więcej nie wypowiedzieć znamiennego „nie mam się w co ubrać!”, ale jednocześnie nie wydać przy tym majątku.