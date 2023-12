Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Tuchowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Tuchowa czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach w zimowej odsłonie. Podniebny spacer w sercu Pogórza, jak w magicznej krainie ”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach w zimowej odsłonie. Podniebny spacer w sercu Pogórza, jak w magicznej krainie Zima to dobra okazja do tego, aby wybrać się na spacer po lesie. Wyjątkowe widoki zapewnia o tej porze roku znajdująca się w Ciężkowicach Ścieżka w Koronach Drzew. Dodatkowym atutem jest to, że obecnie można skorzystać z tej atrakcji taniej, gdyż obniżono ceny biletów. 📢 Samochód spłonął doszczętnie w Ryglicach pod Tarnowem. W trakcie gaszenia płonącego auta poparzony został właściciel Trzy zastępy straży pożarnej walczyły z pożarem samochodu, który w sobotę (9 grudnia) zapalił się w Ryglicach pod Tarnowem. Pojazd spłonął doszczętnie, a dodatkowo uszkodzony został również dom, przy którym auto było zaparkowane. Na miejscu interweniowali nie tylko strażacy, ale także pogotowie ratunkowe.

📢 „Szóstka” w Krakowie warta blisko 2,4 miliona złotych! Szczęśliwy los w krakowskiej kolekturze przy ul. Witosa 7 O takim dniu marzy chyba każdy z nas! Czwartkowe losowanie Lotto zakończyło się szczęśliwie dla osoby, która zagrała w krakowskiej kolekturze przy ul. Witosa 7 (Carrefour). Jej wygrana wyniosła dokładnie 2 380 178,40 zł. Oto zestaw sześciu liczb, które przyniosły szczęście: 4, 14, 15, 23, 28, 44. Wartość wygranych wszystkich pozostałych stopni odnotowanych w losowaniu 7 grudnia w Lotto przekroczyła 3 mln zł.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

📢 Matura próbna matematyka 2023. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE. Co było na próbnej maturze z matematyki? Wielomiany, prawdopodobieństwo, funkcje Czwartek (7 grudnia) to drugi dzień matur próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przyszli maturzyści sprawdzili swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu z matematyki. W opracowanych przez CKE arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 30 zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami i rozwiązaniami próbnej matury z matematyki. 📢 Niebezpieczny poranek na drogach pod Tarnowem. Wypadki na DW 977 w Łękawce, a także w Starych Żukowicach W czwartek (7 grudnia) na podtarnowskich drogach, między innymi na DW 977, doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń z udziałem samochodów, w których poszkodowane zostały podróżujące nimi osoby. Jezdnie są oblodzone, a jazdę po nich dodatkowo utrudnia padający intensywnie śnieg.

📢 Duża akcja gaśnicza w Siemiechowie pod Tarnowem. Strażacy gasili pożar budynku, w którym prowadzona jest obróbka drewna Osiem zastępów straży pożarnej walczyło we wtorek (5 grudnia) wieczorem z pożarem, który wybuchł w Siemiechowie - w budynku gospodarczym, pełniącym funkcję stolarni i zakładu obróbki drewna. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała ponad trzy godziny. 📢 Trwa budowa szopki w kalwaryjskiej bazylice. To jedna z największych tego typu dekoracji w Polsce. Zobacz zdjęcia W bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęto prace związane z budową tegorocznej szopki. Łącznie dekoracja pokryje około 30 metrów kwadratowych powierzchni. W tym roku znajdzie się na nich aż 150 figur, z czego 50 będą stanowiły ruchome postacie i elementy. Po raz pierwszy dekorację będzie można zobaczyć przed pasterką.

📢 Rzuć papierosy i oddychaj pełną piersią. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest podstępna i nieodwracalna. Cierpi na nią 2 mln Polaków Utrzymująca się duszność, nasilająca się przy wysiłku, przewlekły kaszel, nawracający świszczący oddech, uciążliwe odkrztuszanie plwociny – to najbardziej charakterystyczne objawy, które mogą świadczyć o rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Tego rodzaju schorzenie jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. Polega na występowaniu utrwalonego zwężenia oskrzeli, które zmniejsza przepływ powietrza. Powoduje to trudności z oddychaniem, które stopniowo narastają.

📢 Uszkodzona trakcja na linii kolejowej z Tarnowa do Muszyny. Wstrzymano ruch pociągów i uruchomiono zastępczą komunikację. AKTUALIZACJA Wznowiono ruch pociągów na trasie kolejowej z Tarnowa do Muszyny, po naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej, do której doszło we wtorek (5 grudnia) pod Tarnowem. Przywracana jest rozkładowa organizacja jazdy. 📢 Jak zmieniło się Vice City w GTA 6? Porównanie miasta w starszej i nowszej odsłonie. Zobacz wygląd miejsc i mapy w GTA 6 i GTA: Vice City GTA 6 zostało oficjalnie zapowiedziane. Na zwiastunie zobaczyć można, że akcja gry będzie w dużej mierze odbywać się w znanym już graczom mieście Vice City. Na filmie widać również kilka miejsc, które gracze mogli podziwiać już ponad 20 lat temu w GTA: Vice City. Zobacz, jak zmieniły się te miejsca i czego można się spodziewać po Grand Theft Auto VI.

📢 Kraków. Syreny radiowozów zawyją dla zastrzelonych policjantów. Funkcjonariusze oddają hołd zastrzelonym kolegom w całej Polsce W całym kraju we wtorek, 5 grudnia 2023 roku o godz. 17 zabrzmią syreny policyjnych radiowozów. To na cześć dwóch funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie. Zostali postrzeleni we Wrocławiu w piątek 1 grudnia wieczorem, przy ul. Sudeckiej. A w poniedziałek, 4 grudnia obaj zmarli.

📢 Skoki narciarskie. Ile zarobili Polacy w pierwszych konkursach Pucharu Świata? Od lidera dzieli ich przepaść Austriak Stefan Kraft, który wygrał wszystkie cztery dotychczasowe konkursy sezonu 2023/24, jest bezapelacyjnym liderem listy płac Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy prezentowali się marnie, więc i kiepsko zarobili, aczkolwiek pieniędzy, jakie trafią na ich konta, mógłby im pozazdrościć niejeden z nas. 📢 Mróz może uszkodzić twój telefon! Jak temu zapobiec? Zobacz 5 porad, jak dbać o smartfon zimą i przy niskich temperaturach Zima to czas, w którym najczęściej na dworze panują bardzo niskie temperatury. Codzienna elektronika użytkowa, taka jak smartfony i tablety, nie lubią się z zimnem i w skrajnych przypadkach może ono nawet uszkodzić urządzenie. Zobacz, jak zadbać o telefon zimą w taki sposób, aby uniknąć problemów i normalnie z niego korzystać.

📢 Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Tuchowie. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzisiaj essa i śpiulkolot, a kiedyś lajerkasta, krasnulka i żłób automatyczny. Tak mówila młodzież w latach 30. XX wieku”? 📢 Przesiadka na szybką kolej i autobusy dowozowe. Komunikacja dla milionów pasażerów dojeżdżających do Krakowa i okolicznych miast Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja".

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa