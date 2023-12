Prasówka z całego tygodnia 17.12.2023 w Tuchowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rekordowe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców, którzy mieli "szóstki" coraz więcej. Miejsca i wysokość wygranych”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rekordowe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców, którzy mieli "szóstki" coraz więcej. Miejsca i wysokość wygranych Główna wygrana w Krakowie w losowaniu Lotto w czwartek, 7 grudnia, znów rozbudziła wyobraźnię tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardzo okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć. 📢 Złote Gody w gminie Tuchów. Jubileusze małżeńskie świętowały pary, które mają za sobą wspólnie przeżyte 50 lat, ale też z dłuższym stażem Pary obchodzący w tym roku Złote (50 lat), Diamentowe (60 lat) i Żelazne (65 lat) Gody świętowały uroczyście jubileusze małżeńskie w Tuchowie. Uroczystość połączona była z wręczeniem medali od prezydenta RP, a także pamiątkowych ryngrafów. Był koncert dla jubilatów, życzenia, upominki i wspólny posiłek.

📢 Rekord na lotnisku krakowskim. 9-milionowy pasażer został powitany w porcie. Na przyszły rok są szanse na więcej Lotnisko Kraków-Balice prężnie się rozwija. W piątek, 15 grudnia, w Kraków Airport została zorganizowana uroczystość powitania 9-milionowego pasażera. To historyczny, rekordowy moment w skali wszystkich lotnisk regionalnych w Polsce, bo lotnisko pod Krakowem jest jedyne, które obsłużyło w ciągu roku aż tylu pasażerów.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.

📢 W Tarnowie szczyt sezonu na żywe choinki. W punktach sprzedaży świątecznych drzewek dominują jodły i świerki. Ceny podobne, jak przed rokiem Na ulicach Tarnowa na dobre ruszyła przedświąteczna sprzedaż choinek, które przystrojone i oświetlone, będą zdobić nasze mieszkania, domy i biura. Ceny żywych drzewek są podobne, jak przed rokiem. Zainteresowanie jest bardzo duże. 📢 Banksy w Krakowie! Muzeum z pracami legendy street artu otwarto na Kazimierzu Najbardziej tajemniczy artysta street artu ma swoje muzeum w Krakowie. 150 prac Banksy ego od 14 grudnia można będzie zobaczyć przy ul. Berka Joselewicza 21. To jedyne miejsce, gdzie w jednym miejscu znalazły się grafiki, obrazy i inne prace artysty. - Każda ma swoje znaczenie, ale zostały zestawione tak, byśmy byli w stanie zrozumieć, co grało w duszy Banksy emu, kiedy je tworzył – mówi Hazis Vardar, twórca muzeum. Wystawie stałej będą towarzyszyć warsztaty dla szkół i grup zorganizowanych oraz oprowadzania kuratorskie.

📢 Kto małopolskim konserwatorem zabytków, wojewodą i kuratorem oświaty? Pojawiają się nazwiska Dotychczasowa opozycja przejęła władzę od Prawa i Sprawiedliwości. 13 grudnia ma dojść do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Nowi rządzący szykują się do obsadzenia ważnych stanowisk. Jak chodzi o Kraków i Małopolskę, do objęcia są m.in. funkcje wojewody małopolskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków i kuratora oświaty. Pierwszym ma zostać obecny burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar. Z kolei potencjalnym kandydatem na konserwatora jest Witold Górny (to nieoficjalna informacja), kierownik krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jak chodzi o kuratora, "prace nad kandydaturą trwają". 📢 Czym jest God of War Ragnarok: Valhalla? Premiera darmowego DLC do gry już dziś! Zobacz, co nowego w rozszerzeniu Najnowszy God of War rok temu szturmem podbił listy najlepszych gier na PlayStation 5. Przygody Kratosa doczekały się niespodziewanie darmowego dodatku, który ma wprowadzić do gry szereg nowości. Nie był on wcześniej w żaden sposób zapowiedziany, przez co wiele osób nie ma pojęcia, co zmieni w grze. Zobacz, czym jest dodatek God of War Ragnarok: Valhalla.

📢 Piknik na stacji w Chrzanowie. Tak witano bezpośrednie pociągi do Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Wiednia. Zobacz zdjęcia i wideo Nowe międzynarodowe połączenia kolejowe umożliwią pasażerom bezpośredni dojazd z Chrzanowa do Bratysławy, Budapesztu, Monachium, Pragi i Wiednia. Większa liczba pociągów pośpiesznych w naszym regionie związana jest z remontem na katowickim węźle kolejowym. Nowy rozkład jazdy zaczął obowiązywać 10 grudnia br. Z tej okazji Stowarzyszenie „Stacja Chrzanów” przygotowało mini piknik kolejowy, podczas którego przybliżono historię kolei oraz powitano jeden z dalekobieżnych pociągów.

📢 Komendanci wojewódzcy policji zapowiadają rezygnację ze stanowisk po odejściu Jarosława Szymczyka. Co z małopolskim garnizonem? Komendanci wojewódzkich garnizonów policji chcą zrezygnować ze swoich stanowisk - podaje RMF FM. Przyczyną tego ma być rezygnacja komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Według informacji portalu, na liście ma znajdować się również komendant małopolskiego garnizonu.

📢 Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach w zimowej odsłonie. Podniebny spacer w sercu Pogórza, jak w magicznej krainie Zima to dobra okazja do tego, aby wybrać się na spacer po lesie. Wyjątkowe widoki zapewnia o tej porze roku znajdująca się w Ciężkowicach Ścieżka w Koronach Drzew. Dodatkowym atutem jest to, że obecnie można skorzystać z tej atrakcji taniej, gdyż obniżono ceny biletów.

📢 Samochód spłonął doszczętnie w Ryglicach pod Tarnowem. W trakcie gaszenia płonącego auta poparzony został właściciel Trzy zastępy straży pożarnej walczyły z pożarem samochodu, który w sobotę (9 grudnia) zapalił się w Ryglicach pod Tarnowem. Pojazd spłonął doszczętnie, a dodatkowo uszkodzony został również dom, przy którym auto było zaparkowane. Na miejscu interweniowali nie tylko strażacy, ale także pogotowie ratunkowe.

