Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Tuchowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Balaton zachwyca latem i zimą. Zobacz trzebińskie Malediwy w śnieżniej i gorącej odsłonie. Zdjęcia z instagrama ”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Balaton zachwyca latem i zimą. Zobacz trzebińskie Malediwy w śnieżniej i gorącej odsłonie. Zdjęcia z instagrama Zalew Balaton w Trzebini zachwyca nie tylko latem, ale także zimną. Serce Trzebini pięknie prezentuje się także w śnieżnej odsłonie. Chętnych do kąpieli nie brakuje, gdy na polu panuje ujemna temperatura. Wtedy w wodzie brodzą morsy, które korzystają z atrakcji na ośrodku jak m.in. sauna. Zobacz piękne zdjęcia Balatonu w zimowej i letniej odsłonie. 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce - 2-4 lutego 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 2-4 lutego 2024 roku.

📢 Miejsce wstydu w Tuchowie zastąpił estetyczny i funkcjonalny plac targowy. Już nazywane jest małym rynkiem W Tuchowie otwarto w czwartek (1 lutego) nowy plac targowy. Miasto nad Białą zyskało nie tylko nowe miejsce do handlu, ale też urokliwy zakątek w centrum, który od razu przypadł do gustu zarówno sprzedającym, jak i kupującym.

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Finał akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. P&G i Fundacja Polsat stworzyli pokoje socjalne na oddziałach onkologicznych Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

📢 W Pleśnej też mają własne kino. Seanse odbywają się w profesjonalnie wyposażonej sali i nie trzeba kupować na nie biletów Mieszkańcy Pleśnej zyskali własne… kino. Regularne seanse ruszają od czwartku – 1 lutego w zmodernizowanym właśnie budynku centrum kultury, który zyskał nowy wygląd i dodatkowe przestrzenie. Filmy będą wyświetlane za darmo. 📢 Uwaga na ten spray do nosa na katar. Został wycofany z obrotu. Sprawdź, czy nie kupiłeś go sobie lub dziecku Wszystkie serie leku na katar w postaci sprayu do nosa zostały wstrzymane w obrocie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął taką decyzję po otrzymaniu negatywnych wyników badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków. Spray do nosa będzie wstrzymany w obrocie do chwili wyjaśnienia wątpliwości związanych z jakością produktu.

📢 Seniorzy z Małopolski zadłużeni na 683 mln zł. Rekordzista w Polsce ma 88 mln zł nieopłaconych zobowiązań Problem zadłużenia seniorów cały czas narasta. O prawie miliard złotych do 11,6 mld zł wzrosły w ostatnim roku zaległości seniorów. Po 18-25 latkach oraz 45-54 latkach, właśnie grupie wiekowej 65+ długi przyrastały w ostatnim czasie w największym stopniu - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Prawie 8 mln zł zyskały też zaległości rekordzisty, 67-latek z lubelskiego ma już ponad 88 mln zł nieopłaconych zobowiązań. Mimo, że małopolscy seniorzy nie znajdują się w czołówce najbardziej zadłużonych to i tak łączna kwota ich długów wynosi 683 mln zł.

📢 Wakacje w USA? Eksperci wskazali 6 najlepszych miejsc w Stanach, które musicie odwiedzić w 2024 r. Marzycie o wycieczce do USA? Żeby się nie rozczarować, koniecznie sprawdźcie, które miejsca w Stanach najbardziej warto odwiedzić w 2024 r. Eksperci Forbesa stworzyli listę 6 takich miejsc. Przekonajcie się w naszej galerii, co je wyróżnia. To gotowe pomysły na majówkę, urlop czy całe wakacje w USA! 📢 Rozbity samochód leżał w rowie przy DW 975 w Paleśnicy. Strażacy i policjanci przez cztery godziny szukali osób, które nim jechały Ponad cztery godziny trwały poszukiwania osób, które jechały rozbitym volkswagenem passatem. Mocno uszkodzony pojazd znajdował się w rowie przy Drodze Wojewódzkiej nr 975 w Paleśnicy, nikogo nie było jednak w środku i w pobliżu samochodu. 📢 TOPR o wypadku lawinowym: turyści zignorowali ostrzeżenia ratownika górskiego Turyści, których w niedzielę porwała lawina z Kondrackiej Przełęczy zlekceważyli elementarne zasady związane z planowaniem i wyborem trasy podejścia. Nawet pomimo zwracania uwagi niektórym z nich, przez ratownika TOPR, który akurat przebywał w rejonie schroniska na Polanie Kondratowej - tak Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe opisuje niedzielny wypadek lawinowy, w którym zginął 28-letni turysta. Na dodatek okazało się, że przypadkowi świadkowie przeszkadzali ratownikom w akcji poszukiwawczej na lawinisku.

📢 Starosta tarnowski w tymczasowym areszcie. Został zatrzymany razem z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wniosek prokuratury Starosta tarnowski Roman Ł. oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Anna G. zostali zatrzymani w weekend w ramach prowadzonego postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Urzędnikom zostały postawione zarzuty. Decyzją sądu starosta tarnowski został tymczasowo aresztowany. 📢 Niebezpieczne dachowanie samochodu na serpentynach w Tuchowie. Kierowca seata wymagał pomocy medycznej Seat ibiza dachował w poniedziałek (29 stycznia) rano na ulicy Ryglickiej w Tuchowie. Przez ponad pół godziny były utrudnienia w ruchu. 📢 Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszek wrzucił sto tysięcy zł! Wiemy, kim jest darczyńca To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP.

📢 Studniówka 2024 III LO w Tarnowie. Uczniowie czterech klas czwartych bawili się na balu przedmaturalnym w pałacu Białe Ługi. Mamy zdjęcia! W pałacu Białe Ługi w Wierzchosławicach swój bal przedmaturalny rozpoczęli w sobotę (27 stycznia) uroczystym polonezem uczniowie czterech klas czwartych z III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Wspólną studniówkę miały klasy: B, D, E i G. Uczestniczyło w niej około 250 osób. Nie tylko maturzyści i osoby towarzyszące im w tym wyjątkowym wydarzeniu, ale również zaproszeni przez nich nauczyciele i dyrekcja liceum, do których trafiły podziękowania oraz bukiety czerwonych róż. Każda z klas zaprezentowała inny układ poloneza, który wcześniej długo ćwiczyli, a zwieńczeniem części oficjalnej był wspólny toast szampanem wzniesiony przez dyrektora Jana Rybę o pomyślność na maturze. Trzy pozostałe klasy z III LO swoją studniówkę będą mieć za tydzień. Towarzyszyliśmy uczniom z aparatem w tym wyjątkowym balu. Zobaczcie bogatą galerię zdjęć!

