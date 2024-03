Przegląd prasy z tygodnia 3.03.2024. Co działo się w Tuchowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Tuchów, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji do Ministra Infrastruktury i do PKP Intercity w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji.

Lecą do nas bociany, ale nie spieszą się. Niektóre są jeszcze w Afryce. Tam zimowały jedne na południu kontynentu, inne na północy. Muszą pokonać 5, a nawet 10 tys. km, żeby znów przybyć do Polski. A w naszych wioskach ludzie już wypatrują tych wędrowców, bo to ich sezonowi sąsiedzi. Bociany mają gniazda blisko zabudowań, często na słupach stojących na podwórkach. Ta bliskość sprawia, że i bociany, i ludzie darzą się nawzajem sympatią.