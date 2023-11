Listopad 2023 w Tuchowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

Do kolejnego w ostatnich dniach wypadku z udziałem karetki pogotowia ratunkowego doszło we wtorek (31 października) w Tuchowie. W wyniku zderzenia ambulansu z samochodem osobowym ruch na DW 977 jest zablokowany. Są osoby poszkodowane.

Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Jedna osoba została zabrana przez karetkę do szpitala po wypadku, do którego doszło w czwartek (26 października) rano w Gromniku. Na lokalnej drodze zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe.

Tylko do wtorku będzie można zwiedzać Jaskinię Mroźną w Tatrach. Od 1 listopada do 26 kwietnia będzie ona zamknięta z uwagi na ochronę zimujących tam nietoperzy – informuje Tatrzański Park Narodowy. Mroźna, położona w Dolinie Kościeliskiej jest najczęściej odwiedzaną przez turystów jaskinią w Tatrach i jedną z sześciu jaskiń udostępnionych do zwiedzania.