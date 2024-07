Prasówka 2.07.2024 Tuchów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tuchowa

Niedziela (30 czerwca) była pierwszym „pełnym” dniem tegorocznego Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Na msze święte do sanktuarium przybywały tłumy mieszkańców regionu, do Tuchowa dotarli także uczestnicy trzech pielgrzymek.

39% Polaków zamierza w tym roku spędzić wakacje za granicą. Na planowany wyjazd za granicę wydamy średnio blisko 4 500 zł na osobę – taka kwota powinno spokojnie wystarczyć nawet na wakacje na Wyspach Kanaryjskich lub Costa Brava. Może jednak być niewystarczająca, by w podobnym standardzie spędzić letni urlop w Polsce. Eksperci mulitporównywarki rankomat.pl sprawdzili, czy taniej będzie wyjechać na wakacje za granicę, czy może jednak zostać w Polsce. Do analizy wykorzystano siedem ulubionych zagranicznych (na podstawie wyszukiwanych przez klientów rankomat.pl polis podróżnych) oraz najpopularniejsze miejsca wybierane w Polsce.

Za nami niespokojna noc w Krakowie i Małopolsce. Z południowego zachodu nadciągnęły burze z deszczem, miejscami padało bardzo mocno. Wystąpiły silne wyładowania atmosferyczne. Wieczorem 30 czerwca apelowaliśmy: Uważajcie na siebie przy tych błyskach i grzmotach, wieje też porywiście. W Małopolsce obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń meteo wydany przez IMGW. Od godz. 20.00 do godz. 5.00 nad ranem w poniedziałek, 1 lipca synoptycy prognozowali burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h. Może pojawić się grad.