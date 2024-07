Lipiec 2024 w Tuchowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tuchowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to kąpielisko w Małopolsce! MOLO Resort tylko godzinę drogi od Krakowa. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd czerwca 2024 w Tuchowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to kąpielisko w Małopolsce! MOLO Resort tylko godzinę drogi od Krakowa. Zobacz zdjęcia Klimaty jak w najsłynniejszych egzotycznych kurortach. Nie trzeba zaraz jechać na drugi koniec świata. Wystarczy wybrać się do ośrodka MOLO Resort w Osieku. To niewiele ponad 60 km z Krakowa i najwyżej 12 km z Oświęcimia. Błękitna woda, plaża ze złocistym piaskiem, beach bary pod bambusowymi parasolami... Zobacz zdjęcia, jak tam jest egzotycznie i pięknie. 📢 Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu tarnowskiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu tarnowskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

📢 Rajska plaża nad Bałtykiem, ukryta przed tłumami. To ulubione miejsce polskich gwiazd i celebrytów. Perełka na mapie półwyspu helskiego Gdzie pojechać na tegoroczne wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić. Ta ukryta plaża to hit wakacji 2024 roku dla wszystkich tych osób, które chcą odpocząć w pięknym miejscu, w ciszy i spokoju!

Prasówka lipiec Tuchów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Tuchowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielki Odpust Tuchowski 2024. Pierwsi do Matki Bożej przybyli strażacy, policjanci i orkiestry dęte. Było mnóstwo sztandarów i aut bojowych W Tuchowie rozpoczął się tegoroczny Wielki Odpust Maryjny. Tradycyjnie już na inaugurację ponad tygodniowego wydarzenia na lipowym wzgórzu jako pierwsi w pielgrzymce przybyli strażacy, policjanci i strażackie orkiestry dęte. Sobotnią (29 czerwca) wieczorną mszę św. poprzedził przemarsz służb mundurowych z tuchowskiego Rynku na plac sanktuaryjny. Po liturgii, której przewodniczył bp Janusz Mastalski z Krakowa miało miejsce poświęcenie wozów strażackich, które szczelnie wypełniły parkingi wokół bazyliki a na finał koncert orkiestry dętej z Ciężkowic. Tegoroczny odpust potrwa do niedzieli - 7 lipca. Dzisiaj (30 czerwca) do Tuchowa przybędą w pielgrzymce m.in. samorządowcy, małżeństwa przeżywające w tym roku swoje jubileusze, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, a wieczorem kierowcy. W drodze do sanktuarium są również trzy duże pielgrzymki, które wyruszyły w sobotę z Piątkowej k. Nowego Sącza, z Mielca i Brzeska.

📢 Te parki rozrywki i aquaparki rządzą w Małopolsce. Najlepsze atrakcje dla dzieci i dorosłych. Ceny, dojazd, godziny otwarcia W wakacje nie można się nudzić. Dlatego jeśli nie masz planów i nie wiesz co zrobić z wolnym czasem, przygotowaliśmy listę małopolskich parków rozrywki i aquaparków. Dobrą informacją jest to, że stworzone są one nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Sprawdź nasze zestawienie, dowiedz się, ile kosztuje bilet wstępu oraz jakie są godziny otwarcia. 📢 Małopolska uwielbiana przez krajowych i zagranicznych turystów. Te miejsca odwiedzają najczęściej Małopolska należy do jednego z najbardziej atrakcyjnego turystycznie regionu Polski. Doceniana jest nie tylko przez krajowych, ale również zagranicznych turystów. W 2023 roku Małopolskę odwiedziło ponad 20 mln turystów, co oznacza wzrost aż o 23 proc. względem roku poprzedniego.

📢 To była powódź błyskawiczna! Na Wątoku utworzyła się fala wezbraniowa, która zalewała drogi, pola i łąki, posesje i stojące na nich budynki Blisko stukrotnie wyjeżdżali strażacy do zgłoszeń związanych z ulewą, która w czwartkowe (27 czerwca) popołudnie przeszła przez południowo-wschodnie rejonu powiatu tarnowskiego. Deszczu spadło lokalnie tak dużo, że nie były w stanie jej pomieścić rowy i lokalne potoki. Od Zalasowej wraz z Wątokiem szła ponad metrowa fala powodziowa. 📢 Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po horyzont. Co za widoki! A na deser sorbet z... lawendy Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu.

📢 Euro 2024. Najprzystojniejsi piłkarze Mistrzostw Europy. Wśród nich są również Polacy! GALERIA Euro 2024. Będąc już niemal w połowie turnieju, wszystkie drużyny po kilka razy zaprezentowały się na niemieckich stadionach. Po występach piłkarzy okazuje się, że zainteresowali oni nie tylko miłośników piłki nożnej. Swoich ulubieńców ma również internet, a w mediach społecznościowych znaleźć można liczne fanowskie materiały dotyczące niektórych piłkarzy. Zobacz TOP 10 uczestników Euro 2024, którzy szturmem podbili internet i serca kobiet. Oto najprzystojniejsi z najprzystojniejszych! 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Francja na Euro 2024. Umiemy grać "o honor" Meczem z Francją Polska zakończyła grę w Euro 2024, zobacz memy. Co sądzą internauci o tym spotkaniu i całych mistrzostwach. Zobacz w galerii najciekawsze obrazki i komentarze. Jest się z czego pośmiać. Tradycyjnie szybko kończymy wielki turniej. Czas na... wakacje. Zobacz memy w GALERII.

📢 Moto Rock Festiwal 2024 w Tuchowie. Mocne granie w amfiteatrze z charytatywnym przesłaniem. Zbierano środki na pomoc małej Emilce Tuchowski Amfiteatr wypełnili w niedzielne popołudnie miłośnicy mocniejszego brzmienia a także motocykli. Wszystko za sprawą drugiej drugiej edycji imprezy odbywającej się pod nazwą Moto Rock Festiwal 2024. Wydarzeniu towarzyszył szczytny cel. Zbierano datki na pomoc małej Emilce 📢 Wybieramy "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024". Poznaj wszystkie kandydatki i zagłosuj na swoją faworytkę! Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

📢 Tuchów zyskał jedną z najnowocześniejszych i najładniejszych bibliotek w regionie. Czytelnicy są zachwyceni jej nowym wyglądem po rozbudowie W czwartek (20 czerwca) po trwającej ponad dwa lata przebudowie otwarła swoje podwoje dla czytelników Biblioteka Publiczna w Tuchowie. „Tu jest tak pięknie, że aż chce się czytać” – powiedział jeden z chłopców, zachwycony nowym wyglądem placówki. Pod wrażeniem zmian, które zaszły w bibliotece są niemal wszyscy, którzy mieli okazję zobaczyć przebudowane i zaadaptowane na nowo wnętrza.

📢 Wielki jubileusz OSP w Zakliczynie. Jedna z wiodących jednostek OSP w powiecie świętowała 150-lecie działalności. Są zawsze gotowi do pomocy Niezwykły jubileusz – 150-lecia działalności świętowała uroczyście w sobotę (15 czerwca) Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie. W programie wydarzenia, poza częścią oficjalną, wręczeniem odznaczeń, medali oraz gratulacjami i podziękowaniami dla ochotników za oddaną służbę znalazł się także piknik strażacki.

📢 Horoskop dzienny na środę 19 czerwca: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na środę 19 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Będziesz mógł liczyć na udany dzień? Jak będzie wyglądało Twoje życie prywatne, miłosne i zawodowe? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 18 czerwca: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na wtorek 18 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Będziesz mógł liczyć na udany dzień? Jak będzie wyglądało Twoje życie prywatne, miłosne i zawodowe? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Nowy Sącz szykuje się do Festiwalu Piękna, a kandydaci do tytułu Mister Supranational 2024 do rywalizacji. Zobaczcie zdjęcia! Poznaj kandydatów Mister Supranational 2024. Najprzystojniejsi mężczyźni z różnych zakątków świata zaprezentują się 4 lipca w Nowym Sączu w amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Polskę reprezentować będzie Patryk Karbowski. Przystojni mężczyźni prężą muskuły i pokazują wyrzeźbione ciała. Zobacz zdjęcia

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.