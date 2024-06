Przegląd tygodnia z 30.06.2024 w Tuchowie. Najważniejsze wydarzenia od 23.06 do 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Tuchów, 30.06.2024. 23.06 - 29.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W wakacje nie można się nudzić. Dlatego jeśli nie masz planów i nie wiesz co zrobić z wolnym czasem, przygotowaliśmy listę małopolskich parków rozrywki i aquaparków. Dobrą informacją jest to, że stworzone są one nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Sprawdź nasze zestawienie, dowiedz się, ile kosztuje bilet wstępu oraz jakie są godziny otwarcia.

Małopolska należy do jednego z najbardziej atrakcyjnego turystycznie regionu Polski. Doceniana jest nie tylko przez krajowych, ale również zagranicznych turystów. W 2023 roku Małopolskę odwiedziło ponad 20 mln turystów, co oznacza wzrost aż o 23 proc. względem roku poprzedniego.