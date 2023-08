Prasówka 20.08.2023 z całego tygodnia w Tuchowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku ma zostać parkiem numer jeden na święcie pod względem liczby posiadanych roller coasterów, a to za sprawą otwarcia nowej strefy Sweet Valley. 16 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Roller Coastera, przyjrzyjmy się zatem wyjątkowym kolejkom dostępnym na terenie zatorskiego parku.

Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

To już pewne. Na Akademii Tarnowskiej będą kształcić się przyszli lekarze. Jest już wyczekiwana decyzja Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie. Nowy kierunek ruszy wprawdzie nie od tego, ale od przyszłego roku, ale właśnie za takim rozwiązaniem optowały władze tarnowskiej uczelni.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sierpień to doskonały miesiąc dla grzybiarzy. Choć internet zalewają zdjęcia pięknych borowików, okazałych kozaków i apetycznych maślaków, czasem można spotkać niezwykle rzadkie okazy. Takim jest okratek australijski, zwany palcami diabła, na który natrafił nasz czytelnik - pan Wojtek. Ten wyjątkowy grzyb wygląda groźnie i przypomina leśną ośmiornicę. Wydziela przy tym nieprzyjemny zapach, ale jest zupełnie nieszkodliwy.

Ścieżki pieszo-rowerowe wokół Pustyni Błędowskiej przyciągają rzesze turystów. Nawet w dni robocze cieszą się ona dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców powiatu olkuskiego, jak i z ościennych. W weekendy natomiast można tam spotkać znacznie więcej osób z całego kraju. Wszak do przemierzenia jest około 20 km tras.

Wielki Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczął się w minioną niedzielę. Uroczystości trwają przez cały tydzień, zakończą się niedzielę 20 sierpnia. W ciągu tego tygodnia sanktuarium może odwiedzić ponad 100 tys. osób z całej Polski i z zagranicy. Wszystko wskazuje na to, że pielgrzymów będzie więcej niż w u ub. roku, kiedy w trakcie sierpniowego odpustu, przyjechało tu 110 tys. pielgrzymów.

W podtarnowskich lasach w najlepsze trwa sezon na grzyby. Widać to między innymi po licznie oferowanych na tarnowskim Burku m.in. prawdziwkach, kozakach i kurkach. Sprzedający przyznają jednak, że kilka dni upałów sprawiło, że ściółka zaczęła szybko wysychać, a to może zwiastować niedługo kres letniego grzybobrania.

W Zabawie pod Tarnowem rusza pilotażowy program bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób, które uczestniczyły w wypadkach drogowych lub straciły w nich swoich bliskich. Dotąd organizowane były tutaj kilkudniowe warsztaty dla tych, którzy doświadczyli traumy z tego powodu i nie mogą się z nią uporać. Teraz, dzięki kontraktowi z NFZ, będą mogli liczyć na stałe i kompleksowe wsparcie.

To były prawdziwe, tradycyjne dożynki, jakich jest już coraz mniej również w naszym regionie. Mowa o tegorocznym gminnym święcie plonów, które odbyło się we wtorek (15 sierpnia) Rzepienniku Strzyżewskim. Były piękne ludowe stroje, wieńce dożynkowe, obrzędy, banderia konna, dobra zabawa, liczne atrakcje a na finał koncert gwiazdy – zespołu Brathanki i zabawa taneczna do późnej nocy.