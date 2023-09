Przegląd prasy z sierpnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Tuchowie?

Przegląd sierpnia 2023 w Tuchowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło na torach kolejowych w Ciężkowicach (powiat tarnowski). Ofiarą jest ok. 40-letni mężczyzna. Przez ponad pięć godzin ruch pociągów na trasie z Tarnowa do Nowego Sącza i Krynicy był wstrzymany.