Prasówka z całego tygodnia 29.10.2023 w Tuchowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zofia Jastrzębska prywatnie. Tak żyje gwiazda serialu Infamia, która rolą Gity rzuciła na kolana cały świat. Lubi podróże i… surfowanie! ”?

Przegląd tygodnia: Tuchów, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zofia Jastrzębska prywatnie. Tak żyje gwiazda serialu Infamia, która rolą Gity rzuciła na kolana cały świat. Lubi podróże i… surfowanie! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa! 📢 Wypadek z udziałem karetki pogotowia pod Tarnowem. Na DW 975 w Biskupicach Radłowskich ambulans zderzył się z samochodem osobowym Ratowniczka medyczna została poszkodowana w wypadku, który w sobotę (28 października) wydarzył się na Drodze Wojewódzkiej nr 975 w Biskupicach Radłowskich. Obok mostu na Dunajcu zderzyły się: karetka pogotowia oraz samochód osobowy.

📢 Beata Kozidrak w botkach na szpilce w stylu kowbojek, sportowej kurtce i legginsach z lampasami. Jak te buty wydłużają nogi! Beata Kozidrak po raz kolejny zaskoczyła stylizacją. Gwiazda kojarzona jest z odważnymi, ale kolorowymi i odsłaniającymi ciało kreacjami. Tym razem pokazała się w wydaniu równie ekscentrycznym, choć nieco bardziej mrocznym, niż zazwyczaj. W najnowszym teledysku występuje w dwóch zestawach ubrań, ale wzrok przyciąga szczególnie jeden z nich, pojawiający się pod koniec nagrania.

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Tuchów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tuchowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Targi Książki 2023 w Krakowie: godziny otwarcia, dojazd, parking, bilety. Jacy autorzy będą na tegorocznych Targach Książki w Krakowie? Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2023 to wielkie święto czytelników i autorów. Jak co roku do Krakowa zjadą najpoczytniejsi pisarze i pisarki, księgarze i wydawcy, a także celebryci i tłumy czytelników. Przedstawiamy informacje praktyczne, które pomogą lepiej zaplanować wizytę. Sprawdź jak dojechać, gdzie zaparkować i gdzie kupić bilet.

📢 Uwaga! Te leki GIF wycofał z aptek. Chodzi m.in. o sfałszowany Ozempic. Zobacz pełną i aktualną listę! 25.10.2023 Popularna maść do oczu, lek stosowany w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych, czy lek przeciwkrwotoczny - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 Nie żyje Wanda Półtawska. Świadek historii, lekarka, przyjaciółka Jana Pawła II za kilka dni skończyłaby 102 lata W nocy z 24 na 25 października w Krakowie zmarła Wanda Półtawska – lekarz psychiatra, współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II, była więźniarka niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. 2 listopada skończyłaby 102 lata. W 2016 r. Wanda Półtawska została odznaczona Orderem Orła Białego. W maju ubr. Wandzie Półtawskiej przyznano tytuł Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

📢 Prawo i Sprawiedliwość dominuje w Małopolsce, choć straciło tu wielu wyborców. Będzie walka o władzę w Sejmiku W Małopolsce w niedawnych wyborach parlamentarnych zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Mając jednak na uwadze liczbę oddanych głosów na tę partię, to zdobyła ich znacznie mniej niż w wyborach w 2019 roku. Straciła też Lewica. Notowania poprawiły Koalicja Obywatelska i Konfederacja. Najwięcej zyskało Polskie Stronnictwo Ludowe po połączeniu sił z Polską 2050 Szymona Hołowni. Obecne wyniki mogą zapowiadać mocną rywalizację o władzę w Sejmiku Województwa Małopolskiego w ramach przyszłorocznych wyborów samorządowych. 📢 HOROSKOP na środę 25 października 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Sprawdź dziś swój horoskop na środę 25 października 2023 r. Wróżka Samanta odkrywa, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś, 25.10.2023 r. dla każdego znaku zodiaku.

📢 HOROSKOP na wtorek 24 października 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak przeżyją niemałe zdziwienie Sprawdź dziś swój horoskop na wtorek 24 października 2023 r. Wróżka Samanta odkrywa, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś, 24.10.2023 r. dla każdego znaku zodiaku.

📢 Najdziwniejsze cmentarze na świecie. Wiszące trumny, wesołe pomniki i... restauracja wśród nagrobków Atmosfera większości cmentarzy jest dość przygnębiająca, jednak w tych miejscach poczuciu smutku towarzyszy dodatkowo niemałe zdziwienie. Odkryj najdziwniejsze nekropolie na świecie – w tych lokalizacjach znajdziesz wiszące trumny, wesołe pomniki, a nawet... zjesz posiłek wśród nagrobków. Gdzie szukać tych wyjątkowych zakątków? 📢 Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Tuchowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tuchowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groźny wypadek w Siedliskach koło Tarnowa. Kierowca zasnął za kierownicą i ściął drzewo”?

📢 Tatry. Słynna toaleta pod Rysami została porwana przez... halny Jak donosi portal Tatromaniak, słynna, kolorowa toaleta znajdująca się pod Rysami przestałą istnieć. Została zmieciona przez silny wiatr, który ostatnio dał się we znaki w Tatrach i Zakopanem. Jak się okazuje powalił nie tylko drzewa w okolicy, ale i znane miłośnikom turystyki górskiej WC.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Strefa Biznesu: Jak nie dać się oszukać podczas black week